Wegen Corona: Loccumer Hof in Hannover macht Ende des Jahres dicht

Hannover

Die Stadt verliert zum Jahresende ein langjähriges, inhabergeführtes Hotel: Der Loccumer Hof an der Kurt-Schumacher-Straße in der Innenstadt schließt am 20. Dezember, die Geschäftspartner Monique und Eckhard Laabs sehen langfristig keine Planbarkeit mehr für das Haus auf dem Markt. „Wir haben die Entscheidung aus freien Stücken getroffen. Sie geht uns emotional nahe, sie geschieht aber nicht aus akuter wirtschaftlicher Not“, sagt Eckhard Laabs. Die Immobilie an der Kurt-Schumacher-Straße haben sie bereits verkauft.

Der Hotelchef macht aber auch keinen Hehl daraus, dass die Folgen der Corona-Pandemie mit den beiden Lockdowns die Entscheidung mit beschleunigt hätten. „Wir haben eine massive Abwanderung von Fachkräften in der Hotelbranche. Bei uns sind die Hälfte der Mitarbeiter abgewandert“, sagt Eckhard Laabs. Von ehemals 30 Mitarbeitern sind aktuell noch 15 im Betrieb. So lange es noch Buchungen gebe, werde der Loccumer Hof geöffnet haben und den vollständigen Service anbieten, versichert der Chef.

Dehoga: Übernachtungszahlen sind generell im Keller

Ein schwieriger Hotelmarkt in Zeiten der Pandemie – der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hat darauf schon seit langem hingewiesen, auch Lockerungen durch die Politik haben die Lage vieler Hoteliers bis heute nicht verbessert, sagt Kirsten Jordan, die Dehoga-Geschäftsführerin der Region Hannover. „Wenn wir allein nach den Übernachtungszahlen gehen, müssen wir davon ausgehen, dass es vielen Hoteliers schlecht geht“, sagt sie. 2020, als die Pandemie voll durchgeschlagen ist, lagen die Übernachtungen in der Stadt Hannover bei knapp unter einer Million – vor der Pandemie 2019 seien es allein in Hannover 2,3 Millionen Übernachtungen gewesen.

Für das Umland sehen die Zahlen nicht besser aus: Knapp über eine Million Übernachtungen hat es 2020 gegeben, etwa über zwei Millionen waren es im Vor-Corona-Jahr. „Etwa 80 Prozent Umsatzrückgang allein durch den Wegfall von Messen und Kongressen – das ist für keinen Betrieb gut“, so Jordan weiter. Die Überbrückungshilfe habe viele Betriebe über Wasser gehalten, dennoch sei auch die Perspektive darüber hinaus für jeden Betreiber wichtig. Und die sehen Monique und Eckhard Laabs für ihren Loccumer Hof augenscheinlich nicht mehr. Wegen der Corona-Pandemie hatte Anfang 2021 bereits die Star Inn-Kette Insolvenz angemeldet. Das Hotel am Hauptbahnhof war daraufhin zur englischen Hotel-Kette Premier Inn gekommen.

HMTG sicher: Buchungsmarkt zieht Anfang 2022 wieder an

In Hannovers Tourismuszentrale geht man inzwischen von einem Ende der Flaute in Hotel- und Tourimsuszweig aus, das aber erst in einigen Monaten. „Anfragen für Kongresse und Tagungen sind da. Die Veranstalter warten aber noch auf Planungssicherheit, die sie mit der neuen Corona-Verordnung des Landes erwarten, die jetzt in Kraft getreten ist“, sagt Maike Scheunemann, Sprecherin der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG).

Der Geschäftstourismus ziehe nach den Anfragen und Buchungen spürbar ab Februar 2022 an. Veranstalter wollten ausgefallene Kongresse und Tagungen unbedingt nachholen. Alle Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Messen und Kongresse hat die HMTG in 360-Grad-Videos zusammengestellt und an Veranstalter sowie Planer verschickt. Sie können auch im Internet unter https://www.visit-hannover.com/Messen-Kongresse/Hannover-Locations angeschaut werden.

Über die Zukunft des Loccumer Hofs ist Stillschweigen vereinbart

Der Loccumer Hof mit seinen 98 Betten hatte sich in den zurückliegenden Jahrzehnten zu einer guten Hoteladresse der Stadt entwickelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es zunächst als Hospizhotel gestartet, 1998 übernahmen es dann Eckhard und Monique Laabs zunächst als Pächter, ab 2000 dann als Eigentümer. 2016 öffnete schließlich die Gastronomie „Kurt 16“, 2019 wurde noch einmal in die Fassade des Vier-Sterne-Hotels investiert.

Wie es 2022 weitergeht, darüber wurde mit dem Käufer Stillschweigen vereinbart. Bei Immobilienmakler Engel & Völkers wird die Gastronomie im Loccumer Hof aktuell zur Miete angeboten.

Von Andreas Voigt