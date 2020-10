Studienstart: Am Montag hat für 6364 Bachelor- und Master-Erstsemester das Studium an der Leibniz-Uni in Hannover begonnen. Wegen Corona wurden die neuen Studierenden per Livestream begrüßt. Weil auch die Vorlesungen bei vielen online sein sollen, haben speziell Zugezogene mit einer Sorge zu kämpfen.