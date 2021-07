Wegen Corona: Land Niedersachsen sagt Party zum 75. Geburtstag ab

Hannover

Drei Tage lang – vom 8. bis 10. Oktober – wollte das Land Niedersachsen am Maschsee in Hannover seinen 75. Geburtstag feiern. Doch aus der großen Party wird nichts. Wegen der Corona-Pandemie haben sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) auf eine Absage des Festes verständigt. Es soll im Juni 2022 nachgeholt werden.

„Die Situation im Herbst ist aus heutiger Sicht nicht sicher einzuschätzen. Es entspricht dem Gebot der Vorsicht, Risiken zu vermeiden“, begründet Weil diesen Schritt. Bereits bei der Vorstellung der Pläne im April sei darauf hingewiesen worden, „dass wir den Tag der Niedersachsen von der Pandemieentwicklung abhängig machen müssen“, so der Ministerpräsident.

Onay: Massen beim EM-Finale als warnendes Beispiel

Sorgen bereitet Stadt und Land vor allem die unbekannte Dynamik, die durch die Delta-Variante des Coronavirus auch in Deutschland ausgelöst werden kann. „Die Massen im EM-Finale in London haben mir vor Augen geführt, wie schnell wir all das, was wir im gemeinsamen Kampf gegen das Virus erreicht haben, wieder verspielen können“, sagt OB Onay. Er verweist zudem darauf, dass viele Experten sowie das Robert-Koch-Institut nach wie vor vor Großveranstaltungen warnten.

Als Vorbild der Veranstaltung am Maschsee galt das Fest zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit 2014, zu dem rund 500.000 Menschen kamen. Auch die Party im Oktober sollte Besucher und Besucherinnen aus ganz Niedersachsen anlocken. Geplant war zum 75. Geburtstag des 1946 gegründeten Landes ein besonderer Tag der Niedersachsen. Die Stadt Hannover ist Mitveranstalter, weil sie ebenfalls 1946 Landeshauptstadt wurde. Zwischen Altenbekener Damm und Rathaus sollte es mehrere Musikbühnen und Diskussionsveranstaltungen geben, außerdem eine Regionalmeile, auf der sich die verschiedenen Landesteile präsentieren sollten.

Bisher keine Absage des Festaktes im HCC-Kuppelsaal

„Vorsicht ist besser als Nachsicht, und aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, betont Oberbürgermeister Onay. Auch Ministerpräsident Weil hofft, dass „wir zu einem späteren Zeitpunkt den Tag der Niedersachsen in der Landeshauptstadt Hannover nachholen können“.

Für die Geburtstagsparty am Maschsee hatte das Land ein Budget von rund zwei Millionen Euro eingeplant, das durch Gelder von Sponsoren aufgestockt werden sollte. Ganz ins Wasser fallen soll Niedersachsens 75. Geburtstag 2021 allerdings nicht. Für den 1. November ist ein Festakt im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) geplant, mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Land Niedersachsen war am 1. November 1946 durch die britische Militärregierung gegründet worden, aus verschiedenen vorher eigenständigen Ländern rund um die preußische Provinz Hannover.

