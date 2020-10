Hannover

Die City-Gemeinschaft, der Zusammenschluss der Kaufleute in der hannoverschen Innenstadt, hat am Mittwoch den für den 8.November geplanten verkaufsoffenen Sonntag abgesagt – vor dem Hintergrund weiterer Maßnahmen zur Einbindung der Corona-Pandemie. Der Vorstand habe sich einstimmig zu diesem Schritt entschieden, hieß es. „Intensive Gespräche mit allen zuständigen Behörden und Partnern geben uns keinen Spielraum für eine Öffnung“, so die City-Gemeinschaft in ihrer Stellungnahme.

Man stehe unmittelbar vor weitreichenden Einschränkungen in das wirtschaftliche Leben der Innenstadt. Trotz der Maßnahmen, die Bund und Länder vor zwei Wochen verabschiedet hätten, steige die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus nahezu in allen Regionen Deutschlands mit exponenzieller Dynamik. Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft sagte, dass die nächsten Wochen für den Handel noch mal einschneidend werden, auch wenn die Geschäfte öffnen dürften. „Das wird eine ganz, ganz harte Zeit.“ Er hoffe, dass die Politik kurz vor Dezember Lockerungen beschließe, so dass das Weihnachtsgeschäft noch anlaufen könne.

City-Gemeinschaft macht Verluste durch die Absagen

Geplant waren „Vier tolle Tage“ – so das Motto – von Donnerstag bis Sonntag. Schausteller sollten die Möglichkeit bekommen, ein Riesenrad aufzustellen (auf dem Goseriedeplatz) sowie Autoscooter, Buden und Karussells etwa auf dem Opernplatz. Zum Abschluss am Sonntag sollte dann eingekauft werden, so die Überlegung.

Mit der Entscheidung vom Mittwoch hat es in diesem Jahr keinen einzigen verkaufsoffenen Sonntag in Hannover gegeben. Die März-Veranstaltung musste die City-Gemeinschaft ebenfalls wegen Corona absagen. Insgesamt führen die Folgen der Pandemie auch bei der Kaufmannschaft zu wirtschaftlichen Verlusten. Durch die kurzfristige Absage im März sei der City-Gemeinschaft ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro entstanden, da man etwa Plakate und Werbespots längst habe fertig produzieren lassen, berichtet Martin Prenzler. Den Verlust für die November-Absage könne er aktuell noch nicht beziffern, er falle aber niedriger aus als im März. Wegen Corona hat die City-Gemeinschaft zudem rund 40.000 Euro an Mitgliederbeiträgen verloren – durch Austritte oder Geschäftsaufgabe wie jüngst bei Karstadt.

Von Andreas Voigt