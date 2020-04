Entwarnung und Warnung zugleich: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat am Freitag berichtet, dass die Zahl der Einbrüche und Diebstähle wegen der Corona-Pandemie abgenommen hat. Dafür verzeichnete die Polizei in den vergangenen Wochen einen Anstieg bei Betrügereien im Internet. So genannte „Fakeshops“ seien häufig aufgetaucht.