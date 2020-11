Hannover

Die Pandemie hat sich bei den Herrenhäuser Gärten äußerst negativ auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Bis zum Ende des Jahres geht Gartendirektor Ronald Clark von etwa 470.000 Besucher aus – rund 115.000 weniger als 2019. Vor allem im ersten Halbjahr seien die Zahl stark eingebrochen – wegen Corona machte die Anlage im Frühjahr vom 17. März bis 22.April dicht. „In diesem Zeitraum fehlten uns schon 82.000 Gäste im Garten und 5800 Ausstellungsbesucher im Vergleich zum Vorjahr“, sagte Clark im Kulturausschuss.

Doch auch als die Herrenhäuser Gärten als eine der ersten großen Gärten in Deutschland wieder öffneten, blieben die Besucher weg – „Touristen gab es ja nicht“, so Clark. Unterm Strich endete das erste Halbjahr mit einem Rückgang von 130.000 Besuchern. Einen Ansturm verzeichneten die Gärten dafür im Juli – im Gartentheater wurden zu dieser Zeit einige Kulturveranstaltungen präsentiert, dazu gab es Illuminationen und die Gartenanlage hatte bis 20 Uhr geöffnet. „Ich war richtig im Kulturstress“, so der Gartendirektor weiter.

Keine Touristen – dafür kommen die Hannoveraner

Unterm Strich aber bleibt das Jahr enttäuschend. Insbesondere bei den ausländischen Gästen verzeichnet die Stadt einen Rückgang. Knapp vier Prozent kamen aus dem Ausland, 2019 waren es noch mehr als 16 Prozent, in erster Linie aus China und den USA. „Die Gäste stammen in diesem Jahr vor allem aus den Niederlanden, Polen und Dänemark“, berichtete Ronald Clark weiter. Mit 43 Prozent stellen Besucher aus Hannover und dem Umland die größte Gruppe, dann Besucher aus Niedersachsen mit 20 Prozent. Der Besucherrückgang wirkt sich auch ganz konkret auf die Einnahmen aus: bis September hat die Stadt knapp 1,05 Millionen Euro eingenommen – das sind 48 Prozent des kalkulierten Ansatzes für 2020.

Bei den Bauvorhaben konnte der Gartendirektor soeben die Fertigstellung der sanierten Wasserkunst vermelden, die im Frühjahr dann auch eröffnet wird. Zudem werde 2021 das Toilettenhaus mit benachbartem Saal im Berggarten fertig. Ebenfalls im Frühjahr wieder begehbar sein sollen die beiden Remy-de-la-Fosse-Pavillons am Ende des Großen Gartens. Die sanierte Friederikenbrücke wird im Februar wieder über die Graft gelegt, und im Juli „ stellen wir die Baupläne für das neue Ausstellungshaus im Berggarten vor“, kündigt Ronald Clark an.

Von Andreas Voigt