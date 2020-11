Hannover

Kein Freiteitsport, Fitness-Studios, Schwimmbäder und Kinos dicht, Konzerte gibt es nicht und Restaurants haben ebenfalls noch mindestens bis Ende des Monats geschlossen – im Lockdown Light dieser Tage bleiben nur ganz wenige Freitzeitmöglichkeiten übrig. Die, die es noch gibt in Hannover und Umgebung, weil sie auch unter Coronabedingungen möglich sind, hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) nun zusammengefasst: Seit Montag für die nächsten drei Wochen nachzulesen auf 45 Groß-Plakaten, 100 City-Lights-Poster und Plakaten auf Litfassäulen. Das Beste: Sie finden unter freiem Himmel statt, sind kostenlos und jeder kann daran teilnehmen, wann er Zeit und Lust dazu hat.

Zwei Freizeit-Kampagnen haben Hannovers Touristiker aufgelegt: „Geh’ doch mal... auf Stadtspaziergang“ und „Fahr’doch mal... durch das Calenberger Land, ...in den Deister oder .... ans Steinhuder Meer“ für Entdeckertouren ins Umland. Dahinter verstecken sich Angebote wie das Abgehen des Roten Fadens mit touristischen Sehenswürdigkeiten Hannovers, eine Streetart & Graffiti-Tour, ein Leibniz-Rundgang, ein Architekturpfad, Spaziergänge durch die Stadtteile und das Abgehen zu Fuß oder Abfahren mit dem Rad der Üstra-Kunsthaltestellen. Für das Umland hat die HMTG etwa Touren zu Fuß zum Wandern oder ebenfalls zum Radfahren ins Calenberger Land vorbei an historischen Gebäuden wie Klöstern oder Kirchen, ans Steinhuder Meer oder in den Deister im Programm. Bei den Moor-Touren gibt es gleich sechs Angebote wie einen Ausflug ans Altwarmbüchener Moor, in die Hannoversche Moorgeest oder zum Moorerlebnispfad Resse in der Wedemark.

HMTG-Chef: „Möchten ein paar Alternativen aufzeigen“

„Erholung und Abwechslung unter den aktuellen Bedingungen sind nur schwer möglich. Mit unseren Vorschlägen möchten wir ein paar Alternativen aufzeigen. Alternativen, die möglich sind, weil sie unter freiem Himmel stattfinden“, sagt HMTG-Chef Hans Nolte. Darüber hinaus gehe es auch um die Stärkung der Eigenwahrnehmung der Hannoveraner über ihre Stadt und ihr Umland. Die Rückbesinnung auf die Erholung vor der eigenen Tür sei zwar zwangsläufig, mittelfristig könne sie aber auch zur positiven Darstellung der Menschen ihrer eigenen Stadt führen.

Die beiden Freizeit-Kampagnen hat sich die HMTG auch deshalb ausgedacht, weil der überregionale Tourismus, den sie für Hannover ebenfalls vermarktet, durch die behördlichen Coronaauflagen wieder vollständig zum Erliegen gekommen ist. Selbst Kampagnen für 2021 zu planen, sei schwer, so Nolte, da man aktuell nicht wisse, wie sich die Pandemie und damit die Auflagen entwickeln würden. Alle Touren zu den Stadtspaziergängen sind nachzulesen im Internet unter www.visit-hannover.com/kulturforfree , die zur Urlaubsregion Hannover unter www.visit-hannover.com/urlaubsregion

