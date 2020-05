Wegen Corona: Senioren wählen ihren Beirat später

Hannover

Im September sollten 130.000 Hannoveraner ihre Stimme abgeben. Die Wahl des dann zwölften Seniorenbeirats steht eigentlich an. Eine Kandidatenkür in Corona-Zeiten will die Lobby der mehr als 60-Jährigen ihren Wählern ersparen. Sie bittet um Verschiebung.

„Wir haben mit allen Parteien und Wohlfahrtsverbänden über das Problem gesprochen“, sagt Monika Stadtmüller. Die bald 76-Jährige ist seit zwei Legislaturperioden Chefin des Beirats. Sie wirkt in Ausschüssen mit, gestaltet eine Sendung beim Fernsehen h1, engagiert sich im Präventionstheater und gehört dem Beirat der Kulturhauptstadt an. Das alles mit so viel Begeisterung, dass sie wahrscheinlich zur Wiederwahl antreten wird.

Genau da liegt das Problem. Nach dem bisherigen Plan sollten die Träger der Wahlvorschläge Mitte September mit der Aufstellung der Kandidatenlisten beginnen. In einer Vielzahl von Veranstaltungen wollten sie über die Aufgaben des Gremiums informieren. Auch in den Stadtbezirken waren größere Treffen vorgesehen.

Zeit für Vorbereitung fehlt

„Das alles ist nicht möglich, zumal viele Senioren zur Risikogruppe gehören“, begründet Stadtmüller ihre Bitte um Verschiebung. Die Zeit fehle für eine angemessene Vorbereitung und Kandidatensuche. Die Senioren entscheiden sich mit Vorschlagslisten für 120 bis 200 Delegierte. Diese Versammlung wählt aus ihrer Mitte dann die 13 Mitglieder des Seniorenbeirates.

Mit dem Wunsch der Lobby wird sich der städtische Verwaltungsausschuss beschäftigen. Der neue Wahltermin wird in der ersten Jahreshälfte 2021 liegen. Bis zur Konstituierung des neuen Seniorenbeirates bleibt der gewählte im Amt. Die Amtszeit des neuen Gremiums endet turnusmäßig.

Die Verschiebung ist ein Baustein mehr in einem Super-Wahljahr. 2021 stehen auch Bundestags- und Kommunalwahlen an. Wahrscheinlicher Termin der Bundestagswahl ist der 19. oder der 26. September.

Von Vera König