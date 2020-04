Wegen Corona: Grüne wollen mehr Platz für Radfahrer

Hannover

Mehr Platz und Komfort für Radfahrer – das wünschen sich Hannovers Grüne in Corona-Zeiten. Sie sehen Berlin als Vorbild, wo aufgrund der Pandemie schon zahlreiche Kilometer Radwege neu markiert wurden. Bereits geplante Vorhaben werden dort zumindest provisorisch schon umgesetzt. Wo nötig, werden auch Fahrspuren der Straßen abgesperrt. Das fordern die Grünen nun auch von Hannovers Stadtverwaltung, damit Radfahrer den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern einhalten können. An vielen Engstellen im Radwegnetz ist das derzeit beim Überholen oder bei Gegenverkehr kaum möglich.

Die Grünen schließen sich damit einem Vorstoß des Radfahrerclubs ADFC an, der bereits zuvor mehr Platz eingefordert hatte, um den Mindestabstand einhalten zu können. Sie setzen sich dafür ein, das geplante Veloroutennetz, das in den nächsten zehn Jahren in Hannover entstehen und durch sämtliche Bezirke führen soll, schon jetzt provisorisch einzurichten. „Beschlossen ist das schon. Für die Routen gibt es auch schon konkrete Planungen, und oftmals braucht es nicht einmal bauliche Veränderungen“, sagt Elisabeth Clausen-Muradian, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen.

Grüne: Neue Radfahrspuren markieren und absperren

Sie hat „deutlich mehr Radfahrer“ auf den Straßen beobachtet. Zudem will sie Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs, die aktuell wegen des Coronavirus Busse und Bahnen meiden, eine „attraktive Alternative“ zum Auto bieten.

Wo es für die Streckenführung und Sicherheit notwendig ist, will Clausen-Muradian auch Fahrspuren zu Gunsten des Radverkehrs sperren – durch Markierungen oder aber Absperr-Barken, um noch mehr Schutz vor dem Autoverkehr zu bieten. Vorstellen kann sich die Grüne das zum Beispiel an Teilen der Hildesheimer Straße, wo es „nur einen grottenschlechten Fahrradweg“ gebe. Provisorien seien jetzt „eine schnelle und pragmatische Lösung“.

Engpass: Der Königsworther Platz ist nur eine von vielen Stellen, an denen Radfahrer nur wenig Platz haben. Quelle: Nancy Heusel

Die Grünen in Linden-Limmer wünschen sich zusätzliche abgetrennte Radfahrstreifen auf der Benno-Ohnesorg-Brücke und der Falkenstraße. Der ADFC hatte das ebenfalls für die Hildesheimer Straße gefordert, außerdem für die Vahrenwalder Straße, das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und die Marienstraße.

Portal zählt deutlich mehr Radfahrer in der Region

Zwar hat der Autoverkehr aufgrund der Lockerungen bei der Bekämpfung der Pandemie wieder zugenommen. Das Vorkrisenniveau hat dieser jedoch noch nicht erreicht. Der Radverkehr hingegen verzeichnet trotz Einschränkungen und Homeoffice vieler Bürger ein spürbares Plus. Das jedenfalls geht aus Daten des Portals „EveryoneCounts“ hervor, das Einblicke dazu liefert, wie sich das Verkehrsverhalten in Corona-Zeiten verändert hat.

Für die Region Hannover sind an fast allen Tagen Zuwächse um mindestens zehn Prozent zu verzeichnen, an den Wochenenden im April sollen sogar an einigen Tagen fast dreimal so viele Radfahrer unterwegs gewesen sein wie üblich. „EveryoneCounts“ beruft sich dabei auf die Daten, die die städtischen Zählstationen ermitteln, und hat nach eigenen Angaben äußere Einflüsse wie das Wetter herausgerechnet.

SPD : „Anflug von Corona-Panik“ bei den Grünen

Bei den Partnern der Grünen im Ampelbündnis in Hannovers Rat kommen deren Vorschläge allerdings nicht gut an. SPD-Fraktionschef Lars Kelich warnt davor, „in einem Anflug von Corona-Panik irgendwelche Sonderlösungen umzusetzen“. Für „ein bisschen aktionistisch“ hält er die Ideen der Grünen. Anstatt die Velorouten vorzeitig provisorisch umzusetzen, will er diese lieber wie geplant Schritt für Schritt „richtig umsetzen. Sonst kommt es nur unnötig zu Verzögerungen“.

FDP-Fraktionchef Wilfried Engelke hat „keine Massen von Radfahrern“ auf Hannovers Radwegen ausgemacht und findet, dass es „genug Platz gibt, um den Abstand einzuhalten“. Er wirft den Grünen vor, die Pandemie für ihre Pläne zu instrumentalisieren. „Corona muss jetzt wohl für alles herhalten“, kritisiert Engelke.

