Hannover

Sergio Barahona (36) hat genug: Er fürchtet sich um die Kindheit seiner Töchter Lucia (6) und Isabel (4) sowie die seines Sohnes Elias (1). „Die Corona-Einschränkungen verlangen den Kindern zu viel ab“, findet er und seine Frau Marieke Klinger (38) stimmt zu: „Es ist für Familien nicht einfach momentan, alles unter einen Hut zu bekommen.“ Um darauf aufmerksam zu machen, hat Klinger eine Kundgebung der Initiative Familie am Samstag auf dem Platz der Göttinger Sieben mitorganisiert. Klinger, ihr Mann und die drei Kinder halten selbstgebastelte Schilder hoch – und machen sich für Kinderrechte in Zeiten des Lockdowns stark.

„Die Politiker gehen davon aus, dass die Kinder alles schön mitmachen. Aber die meisten Kinder schlucken aktuell viel runter“, fürchtet Barahona. Bei seiner Familie sei die Anspannung zunehmend spürbar: „Ich merke das, weil meine Kleinen öfters keine gute Laune haben.“ Dass seine Kinder momentan sehr eingeschränkt leben müssten, sei zu viel verlangt: „Sie können weder ihre Freunde sehen, noch ihren gewohnten Aktivitäten nachgehen und Ausflüge können wir uns auch nicht überlegen“, sagt Barahona und wirkt traurig.

Mag die Maske nicht: „Die nervt mich in der Schule“, sagt die sechsjährige Lucia. Quelle: Sophie Peschke

Normalerweise würden seine Töchter in die Turn- und Musikgruppe gehen. Doch die seien seit Monaten coronabedingt abgesagt. Immer wieder müsse umgedacht werden: „Mal ist der Kindergarten auf, dann ist er wieder zu. Es ist nichts mehr planbar.“ Und selbst wenn der Kindergarten auf habe, sei nichts wie früher: „Ich darf im Kindergarten ja nicht einmal singen“, sagt Isabel (4).

Machen sich für Kinderrechte stark: Sergio Barahona und Marieke Klinger haben genug vom Lockdown und wünschen sich weniger Einschränkungen für ihre Kinder Lucia, Isabel und Elias. Quelle: Sophie Peschke

Brüderchen Elias (1) hätte eigentlich längst in die Krippe gesollt. Doch wegen der Corona-Pandemie gibt es aktuell keine Eingewöhnung: „Und zuhause mit drei Kindern wird es hin und wieder wirklich sportlich“, so Barahona. Der 36-Jährige arbeitet aus dem Homeoffice und versucht die Kinderbetreuung und seine Arbeit zu kombinieren. Zwar ist Mutter Marieke Klinger (38) derzeit noch in Elternzeit, doch die Töchter sowie das Baby immer sinnvoll zu beschäftigen, verlange ihr viel ab: „Manchmal brauchen wir echt ein bisschen Luft“, weiß Ehemann Barahona.

„Manchmal brauchen wir ein bisschen Luft“, sagten Sergio Barahona und Marieke Klinger. Quelle: Sophie Peschke

Deshalb sind Klinger und Barahona froh, dass sowohl die Schwiegermutter als auch eine Familienfreundin in der Nähe wohnen würden und wöchentlich vorbeikommen könnten, um die Familie zu unterstützen: „Die beiden stellen sicher, dass wir nicht komplett untergehen“, so Barahona.

Seine Familie hingegen, lebt in Spanien: „Und das ist gleich das nächste Problem.“ Sowohl Barahonas Eltern als auch seine Großeltern wohnen in Madrid. Ein Familienbesuch ist seit längerer Zeit nicht mehr möglich: „Dabei geht es uns nicht um Urlaub, sondern darum, dass die Enkelkinder nicht ihre Bindung zu ihren Großeltern verlieren“, betont Barahona. Generell mache er sich große Sorgen um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf seine Kinder: „Ich befürchte, dass sie sich in ein paar Jahren nur an eine Zeit zuhause erinnern und nicht an schöne Kindheitserinnerungen, so wie es eigentlich sein sollte.“

Tochter Lucia (6) ist jedenfalls auch ziemlich genervt: „Ich trage die Maske überhaupt nicht gerne in der Schule“, sagt sie. Aber dass sie wieder in die Schule gehen kann, finde sie gut. „Das Homeschooling war etwas schwierig, weil Lucia bei den Videokonferenzen recht scheu war“, erzählt ihr Vater. Zudem habe es technische Schwierigkeiten gegeben, weil die Familie beispielsweise keinen Drucker hat: „Wer hätte schon gedacht, dass wir im Jahr 2021 noch einen Drucker brauchen?“, fragt Barahona und lacht. Die Nachbarn hätten ausgeholfen: „Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber all diese frustrierenden Themen stauen sich auf.“

Von Sophie Peschke