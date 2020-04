Corona in Hannover - Spargel stechen in Quarantäne – so arbeiten die eingeflogenen Erntehelfer

Kurz vor dem Ende des Einreiseverbots hat Spargelbauer Jörg Heuer aus Fuhrberg 100 rumänische Erntehelfer einfliegen lassen. Das macht sich jetzt bezahlt. Denn er kann Spargel ernten, allerdings unter erschwerten Bedingungen.