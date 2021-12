Wegen Corona: Baukosten für Kirchenzentrum in Stöcken explodieren

Hannover

In der Corona-Pandemie gestiegene Baukosten sorgen für eine erhebliche Kostensteigerung für ein neues Kirchenzentrum in Hannover. Die evangelische Kirchengemeinde Ledeburg-Stöcken will auf dem Gelände der kürzlich abgerissenen Corvinus-Kirche ein neues Kirchenzentrum mit Kindertagesstätte bauen, doch jetzt muss nach Angaben des Stadtkirchenverbandes der Bauplan überarbeitet werden. „Nach ersten Ausschreibungsergebnissen zeichnet sich eine erhebliche Steigerung der Baukosten um 50 Prozent ab“, sagte Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes am Freitag.

Die Baukosten-Berechnung des Architekten für den Neubau inklusive Kindertagesstätte lagen den Angaben zufolge ursprünglich bei rund 4,7 Millionen Euro. „Die Nachricht von der Preissteigerung ist für den Kirchenvorstand erstmal ein Schock“, sagte Gemeindepastor Gerd Peter.

Kann das Kirchenzentrum schnell realisiert werden?

Erste Gespräche von Kirchengemeinde und Stadtkirchenverband seien bereits erfolgt. Abstimmungen mit dem Architektenbüro, um Kostensenkungen zu entwickeln, seien angelaufen. „Alle Beteiligten werden sich jetzt schnell zusammensetzen, um gemeinsam auszuloten, wie der Bau zügig realisiert werden kann.“

Die Kirchengemeinde Ledeburg-Stöcken ist 2006 aus der Fusion der beiden Stadtteilgemeinden hervorgegangen. Am zweiten Weihnachtstag entwidmet die hannoversche Regionalbischöfin Petra Bahr mit einem Gottesdienst die Bodelschwingh-Kirche in Ledeburg, auf deren verkauftem Grundstück Wohnungen entstehen sollen. Am Ort der 2012 entwidmeten und inzwischen abgerissenen Corvinuskirche soll das neue, kleinere Kirchenzentrum entstehen.

Von RND/epd