Wegen Baumfällarbeiten: Weitere Sperrungen möglich

Hannover

Kein Durchkommen auf der Fritz-Behrens-Allee: Wegen alljährlicher Baumpflegearbeiten ist am Sonntag die Straße zwischen Musikhochschule und der Zoo-Kreuzung für etwa 10 Stunden gesperrt worden. Aus Sicherheitsgründen wurde aus einigen Baumkronen sogenanntes „Totholz“ entfernt. Zusätzlich zu den Arbeiten in der Höhe mussten die Arbeiter insgesamt 14 Bäume fällen. Nur ein Bruchteil, in Anbetracht der Gesamtmenge in diesem Winter.

Bereits Ende Oktober hat in den Stadtwäldern und Landschaftsräumen die Fällsaison begonnen. Dabei werden „wie jedes Jahr die üblichen Baumschnitt-, -pflege-, -fällmaßnahmen durchgeführt“, sagt Dennis Dix. Ein üblicher Prozess – eigentlich. Denn in dieser Periode (bis März) müssen überdurchschnittlich viele kranke und abgestorbene Bäume aus Eilenriede und Co. beseitigt werden. Eine Folge der letztjährigen Wetterextreme, eine Folge des Klimawandels.

„Die Bäume haben in den letzten 24 Monaten extrem gelitten“

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, war das Dürrejahr 2018 deutschlandweit gesehen das wärmste und sonnigste Jahr seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen. Es zählte zu den niederschlagsärmsten und trockensten Jahren seit 1881. Und auch das Jahr 2019 knüpfte nahtlos an 2018 an. Es war laut DWD das dritt wärmste Jahr und brachte im Vergleich zum langjährigen Mittel deutlich zu geringe Niederschlagsmengen – so auch in Hannover. Die Witterungsextreme haben die Bäume geschwächt, sie werden anfälliger für Schaderreger, sogenannte Sekundärschädlinge.

Konnten nicht gerettet werden: Am Sonntag ging es 14 kranken und abgestorbene Bäumen an den Stamm. Quelle: Christian Behrens

„Die Bäume haben in den letzten 24 Monaten extrem gelitten“, berichtet Dix. Durch die ungewöhnlich warme und regenarme Witterung der vergangenen zwei Jahre, sollen besonders viele Bäume stark geschädigt sein. So geht es in dieser Fällsaison insgesamt rund „700 kranken und abgestorbene Bäumen“ an den Stamm, so der Stadtsprecher. Denn im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht stellen sie eine potenzielle Gefahr für Menschen dar.

In den nächsten Wochen kann es zu weiteren Sperrungen kommen

So wie auf der Fritz-Behrens-Allee: Dort wurden am Sonntag Eichen, Eschen und Hainbuchen gefällt, die bereits faulten oder kein intaktes Wurzelwerk mehr hatten. Beim nächsten Sturm hätten diese Schäden anrichten können. Gefahren, die auch andernorts lauern. Ohne konkreter zu werden, kündigt Stadtsprecher Dix an, dass es in den kommenden Wochen weiter möglich ist, dass es „weitere Sperrungen von Straßen geben wird. Wenn diese erforderlich sind, werden wir diese wieder rechtzeitig ankündigen.“

Von Jens Strube