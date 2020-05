Wegen B-3-Sanierung: Sportanlagen von drei Anrainervereinen werden neu sortiert

HANNOVER

Der Ausbau und die Sanierung der B 3 zwischen Ricklinger Kreisel und der Hildesheimer Straße mit der notwendigen Verbreiterung der Fahrspuren, der für den Zeitraum in den Jahren 2024 bis 2030 geplant ist, hat für ansässige Sportvereine erhebliche Auswirkungen. Darüber hat die Stadt die Sportpolitiker am Montag informiert. Das sogenannte Planfeststellungsverfahren passierte bei nur einer Enthaltung der Linken den Sportausschuss. Zuvor hatte schon der Ausschuss für Liegenschaftsangelegenheiten dem Vorhaben beziehungsweise den Verlegungen verschiedener Sport- und Vereinsflächen entlang der B 3 zugestimmt. Die Kosten sämtlicher Maßnahmen trägt der Bund als verantwortlicher Bauherr.

Betroffen von der Baumaßnahme sind gleich drei Vereine – Niedersachsen Döhren / FC Schwalbe, TuS und 08 Ricklingen – sowie das Freibad Ricklingen. Für alle haben die Umbaumaßnahmen zwischen Ricklinger Kreisel und Hildesheimer Straße negative Folgen. Die Sportvereine seien mit gut 2800 Mitgliedern (davon rund 1430 Jugendliche) stark ausgelastet, und auch das Freibad sei mit etwa 70.000 Besuchern jährlich eine beliebte naturnahe Schwimm-und Erholungseinrichtung, so die Stadt. Mangels Alternativen könne man den Vereinen keine andere Fläche in der Stadt anbieten, heißt es weiter. Die Stadt will die Sportflächen schon vor Baubeginn neu sortieren und verschiedene Schutzmaßnahmen errichten, damit der Sport-und Bäderbetrieb weiter aufrecht erhalten werden kann. „Ein sportliches Vorhaben“, sagte SPD-Sportpolitiker Angelo Alter.

Niedersachsen Döhren fordert eine Lärmschutzwand

Am stärksten trifft es Niedersachsen Döhren mit dem FC Schwalbe – gleich fünf Sportfelder müssen angefasst, dazu Flutlichtmasten, Ballfangzäune sowie die Be- und Entwässerungsanlagen verlegt werden. Durch die Verbreiterung des Schnellwegs in Döhren muss der A-Platz der Bezirkssportanlage mit Ballfangzaun, Tribüne, Spielerkabine und Spielfeld nach Süden verschoben werden. Die Tribüne, die zugleich Bodenunebenheiten ausgleicht, muss ganz weichen und wird durch eine Mauer mit barrierefreier Rampe ersetzt. Ungelöster Punkt bisher: Wegen der geplanten Tunnelstrecke geht die Straße auf das Niveau des Sportplatzes hinunter – und führt künftig direkt am A-Platz des Vereins vorbei. Vorsitzender Till Uhlig fordert deshalb eine Lärmschutzwand, die zugleich als Schutzwand vor Autos fungiert. „Hier gibt es bislang aber noch keine Lösung“, sagt er.

Der B-Platz des Vereins, ein Ascheplatz mit Flutlichtanlage, muss ebenfalls nach Süden verlegt und wegen der Hochwassergefahr durch die Leinemasch höher neu angelegt werden. Wunsch des Vereins: Der Ascheplatz wird in einen Kunstrasenplatz umgewandelt und zwar als erste Baumaßnahme, damit der Vereinsbetrieb auch während der Baumaßnahmen vollumfänglich fortgeführt werden könne. Das will auch die Stadt Hannover – das letzte Wort hat allerdings der Bund. Auch der C-Platz verschiebt sich durch die Verbreiterung des Schnellwegs, allerdings muss deshalb auch eine Baumreihe gefällt werden. Damit noch nicht genug, auch Spielfläche und Ballfangzäune des D-Platzes werden verschoben. Vorsitzender Till Uhlig sagt, der Verein sei umfassend in die Planungen von Anfang an eingebunden gewesen, man sei sehr zufrieden mit den Plänen. „Ich erwarte allerdings, dass bei einem 400 Millionen teuren Bauprojekt wie der Schnellwegsanierung ein Kunstrasenplatz und eine Lärmschutzwand für unseren Verein möglich sein wird.“

Ricklinger Vereine verlieren den Sicht- und Sonnenschutz

Die Sportanlage Meisenwinkel vom TuS Ricklingen besteht aus zwei Rasenspielfeldern, Tennisplätzen, Vereinshaus, Zufahrts- und Parkplatzflächen sowie Gerätegaragen, Nebenflächen und einem westlichen Hochwasserschutz als Deich zur Ihme. Durch die geplante Verbreiterung in Richtung Norden zur Sportanlage Meisenwinkel rückt die Schnellstraßentrasse näher an die Rasenspielfelder der Sportanlage. Dafür muss der alte gewachsene Baumbestand zwischen Schnellweg und südlich der Sportanlage gefällt werden. Von Bedeutung ist diese Baumreihe vor allem aus Gründen des Sicht- und Sonnenschutzes. Sie verhindert dadurch ein Austrocknen des Platzes in den Sommermonaten, der deshalb nur gering bewässert wird. Beim SV Ricklingen 08 am Mühlenholzweg müssen ebenfalls Büsche und Bäume parallel zum Rasenplatz gefällt werden – der Baumbestand dient dort nicht nur als Sicht- und Verkehrslärmschutz, sondern auch als Ballfang in Richtung Schnellweg. Als Ersatz soll dort ein acht Meter hoher Ballfangzaun gebaut werden. Zudem muss der Verein eine Baseball-Wurf-und Schlagstation verlegen lassen.

Beim Freibad Ricklingen kommt es zu einer Verringerung der Freibadfläche wegen der Verlegung eines Radweges im Zuge der Straßen-Baumaßnahmen. Die veränderte Radwegführung in Richtung Norden hat außerdem zur Folge, dass Bäume und Sträucher der Freibadfläche sowie der Grenzzaun entfernt und versetzt werden müssen, so die Stadt weiter. Als Ersatz ist ein zwei Meter hoher Stabgitterzaun und Ersatzpflanzungen für Büsche und Bäume sowie die Herstellung von Natur- und Nebenflächen vorgesehen. Die Stadt geht wegen der Baumaßnahmen etwa durch den Lärm von einer Verringerung der Besucherzahl aus – das Freibad müsse dafür bis zur geplanten Fertigstellung der Schnellstraße im Jahr 2030 entschädigt werden.

Sportpolitik lobt Stadt für Forderungen gegenüber dem Bund

Die Sportpolitik lobte die Stadtverwaltung ausdrücklich für ihre Vorträge gegenüber dem Bund, dass sämtliche Flächen, die dem Schnellweg zugeschlagen werden, den Vereinen ersetzt würden. Dies gelte auch für die Umbaukosten, die der Bund komplett tragen müsse, so Angelo Alter. „Ich gehe zudem davon aus, dass der Bund außerdem Lärmschutzmaßnahmen für den Wegfall von Bäumen und Büschen schafft und trägt.“ Die Stadt habe den Spagat hinbekommen zwischen einem der größten Infrastrukturmaßnahmen der nächsten Jahre in Hannover und dem Ausgleich für die anliegenden Sportvereine, so FDP-Sportpolitiker Andreas Bingemer.

Dazu passt, dass der Sportausschuss Änderungswünsche des Stadtbezirksrats mit verabschiedet hat. Er möchte unter anderem, dass den Vereinen auch während der Bauphase auf keine Flächen verzichten müssen und es einen Ausgleich gebe für Bäume und Büsche, die wegen der Baumaßnahme gefällt werden müssen.

Von Andreas Voigt