Erst die Impfterminvergabe, dann die Fahrtkostenübernahme – der Seniorenbeirat um den Vorsitzenden Jens-Peter Kruse (77) hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit Frust und Problemen rund um das Thema Corona-Impfung auseinandergesetzt. Nicht nur für viele Senioren in der Stadt und Region Hannover ist die Impfung ein Hoffnungsschimmer auf eine Zeit ohne Angst vor dem Coronavirus. Doch nun könnte die Aussetzung der Verabreichung des Astrazeneca-Impfstoffs das Vertrauen in die Impfungen belasten und für einen zunehmenden Druck bei Senioren und pflegenden Angehörigen sorgen.

„Der Astrazeneca-Stopp hat eine unheimliche Irritation ausgelöst“, sagt Jens-Peter Kruse (77) vom Seniorenbeirat der Stadt Hannover im NP-Gespräch. Schließlich sollte der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers ab April in den Hausarztpraxen verabreicht werden. „Dass die Hausärzte eingebunden werden, ist extrem wichtig, weil die auch Menschen in häuslicher Pflege sowie pflegende Angehörige impfen können“, so Kruse. Die bisherige Impfstrategie sei besonders fixiert auf Menschen in Heimen gewesen. Dabei würden in der Region Hannover nach Angaben des Seniorenbeirats 75 Prozent der pflegebedürftigen Senioren zuhause oder bei Angehörigen leben. „Das scheint überhaupt nicht im Blick zu sein“, sagt Kruse und wirkt verärgert.

Für Senioren in häuslicher Pflege und deren Angehörige wachse derweil der Druck: „Die Pflegeverhältnisse ohne Impfperspektive werden zunehmend zu einer Belastung“, weiß der Seniorenbeiratsvorsitzende. Es müsse dringend bedacht werden, dass eine Folge die Zunahme von Gewalt in der Pflege sei: „Das beginnt bei Vernachlässigung oder einem ruppigen Umgangston bis hin zu Handgreiflichkeiten“, so Kruse. Denn: Die pflegenden Angehörigen seien unter Corona-Bedingungen überlastet. Dass Astrazeneca nun ausgesetzt ist, belaste zudem das Vertrauen in die Impfung und schmälere die Hoffnung auf ein Leben ohne die Pandemie.

Ein wenig Hoffnung macht unterdessen die Sprecherin des Sozialministeriums Anne Hage: „Der Plan ist, auf die Daten der Briten zurückzugreifen, die bereits viel Impfstoff von Astrazeneca verimpft haben und zu überprüfen, ob die Auffälligkeit Bestand hat oder ob der Impfstoff wieder zugelassen werden kann“. Es sei das erklärte Ziel der Landesregierung, im April flächendeckend niedergelassene Ärzte und Ärztinnen in die Impfkampagne einzubinden: „Jedoch muss der Bund zunächst die Voraussetzungen dafür schaffen“, so Hage.

Problem: Fahrtkosten zum Impfzentrum

In den letzten Wochen hat es viel Frust sowohl bei Senioren als auch Angehörigen gegeben: „Dass die mobilitätseingeschränkten Impfberechtigten selbst dafür sorgen müssen, dass sie das Geld für die Fahrt zum Impfzentrum zurückbekommen, ist eine Zumutung“, kritisiert Kruse. Schließlich könnten viele mobilitätsbedingt nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder sollten ohnehin davon absehen: „Für viele impfberechtigte Risikopatienten kommt nur eine Fahrt mit dem Taxi in Frage“, weiß Kruse. Für viele Senioren und Seniorinnen seien die Fahrtkosten jedoch eine große Belastung: „Der Seniorenbeirat fordert deshalb, dass die Stadt in Vorleistung geht und die Impfberechtigten so viel unkomplizierter und sorgenfreier zum Impfzentrum kommen.“

Region: „Es droht eine Verknappung an Impfstoff“

Auch die Impfterminvergabe gestalte sich nach wie vor schwierig: „Und es ist fraglich, wie es jetzt ohne den Astrazeneca-Impfstoff werden soll“, sagt Kruse und wirkt bedrückt. Laut Region Hannover sei im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Region eigentlich ein Impfen an sieben Tagen der Woche von 8 bis 18 Uhr und auch an Feiertagen wie beispielsweise Ostern geplant. „Durch die aktuelle Situation rund um den Astrazeneca-Impfstoff droht eine Verknappung an Impfstoff, die eine Neu-Planung der Öffnungszeiten mit sich bringen könnte“, sagte Regionssprecher Christoph Borschel der NP. Ursprünglich war ein Ausbau der Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr geplant gewesen – ein Ausbau der Kapazitäten geschehe jedoch nur mit mehr Impfstoff. Wie das Impfzentrum auf dem Messegelände in den kommenden Wochen geöffnet sein wird, ist deshalb unklar. Das Sozialministerium verspricht unterdessen, dass der Wegfall des Astrazeneca-Impfstoffs ausgeglichen werden soll: „Für den Moment versuchen wir, möglichst viele Impftermine mit den Impfstoffen von Biontech und Pfizer aufzufangen,“ so Sprecherin Anne Hage.

Sobald die Impfberechtigten beim Impfzentrum angekommen seien, laufe laut Seniorenbeirat hingegen alles optimal: „Der Shuttledienst auf dem Messegelände läuft gut, die Senioren werden freundlich empfangen und das Personal ist entgegenkommend“, lobt Kruse. Nur müssten impfberechtigte Senioren schlichtweg erst einmal zum Impfzentrum hinkommen – und noch davor erst einmal einen Termin ergattern.

