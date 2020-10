Hannover

Sie haben eine waghalsige Flucht ohne Eltern hinter sich – und in der „Hölle“ Moria ausgeharrt. Am Mittwoch landeten 50 unbegleitete Minderjährige aus dem Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos am Flughafen Hannover. Doch wie geht es für die Kinder und Jugendlichen weiter?

Elf der aus Afghanistan und Pakistan stammenden Minderjährigen (neun bis 17 Jahre) bekommen in Niedersachsen ein neues Zuhause. Und zwar in der Grafschaft Bentheim (vier), Aurich (zwei), Ammerland (ein), Nienburg (ein) und in der Stadt Braunschweig (zwei). In der Region Hannover aufgenommen wurde ein 17-jähriger Junge aus Afghanistan aufgenommen. „Wir haben ihn in einer Jugendhilfe-Einrichtung untergebracht“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt auf NP-Anfrage. In dieser geschützten Umgebung mit mehreren Bezugspersonen werde ihm erst einmal die Gelegenheit zu geben, sich an die neue Situation zu gewöhnen.

„Danach folgt eine sogenannte Clearing-Phase. Man schaut, wie geht es dem Jungen psychisch und körperlich, was braucht er noch, um richtig anzukommen und wie können wir ihm helfen, eine Perspektive aufbauen.“ Dies sei ein sehr individueller Prozess, der sich mitunter länger hinziehen kann.

Region ist bereit, mehr Jugendliche aufzunehmen

Wann man beginnt nach den Eltern zu suchen, oder seine Suche zu unterstützen, sei derzeit noch völlig unklar. „Dazu muss man natürlich seine persönlichen Lebensumstände erst einmal kennen“, so Wendt. „Und nicht jeder will gleich über seine Fluchterfahrungen sprechen.“ Die Region wisse derzeit noch gar nichts über den jungen Mann, hatte auch bei der Auswahl keinerlei Einfluss.

Übrigens auch nicht über die Anzahl der zugewiesenen Minderjährigen. „Wir haben angeboten, mehr als einen aufzunehmen“, stellt Wendt klar. „Vorbereitet sind wir.“ Derzeit befinden sich 138 unbegleitete Minderjährige in der Obhut der Region. Informationen über weitere Aufnahmen gebe es derzeit aber nicht. „Das kann sich aber sehr kurzfristig entscheiden.“

Für den 17-Jährigen werde man nach der Ankunftsphase auch über Schulbesuche und eine Ausbildung nachdenken. „Schule und Bildung ist die Basis für eine gelungene Integration“, so Wendt. Dies sei aber kein formelles, sondern ein individuelles Ziel – das sich an die Verfassung des jungen Mannes anpassen muss.

Übrigens: Auch wenn der 17-jährige Afghane volljährig wird, gebe es eine Anschlussmaßnahme. „Wir werden ihn natürlich nicht einfach alleine lassen.“

Malik : Froh, dass die Kinder aus der Hölle raus sind

Die Erzieherin Nina Malik (36) aus Hannover war bereits mehrfach auf Lesbos, um zu helfen. Zuletzt vor zwei Wochen. Dort setzte sie sich ehrenamtlich unter anderem für einen jungen Afghanen ein, er ist ebenfalls 17 Jahre alt. Malik weiß, in welch schrecklicher Situation die jungen Leute dort sind, hat die erbärmlichen Zustände vor Ort mit eigenen Augen gesehen und der NP darüber berichtet.

Nina Malik aus Hannover vor etwa zwei Wochen in Moria. Die 36-Jährige ist an MS erkrankt und deshalb auf einen Rollator angewiesen. Quelle: Nina Malik

Ihre erste Reaktion, als sie von dem Flieger mit unbegleiteten Minderjährigen nach Hannover hörte, war Jubel: „Für diese Kinder und Jugendliche freut es mich sehr, dass sie aus dieser Hölle da raus sind.“ Dass Hannover zunächst nur einen 17-Jährigen aufnimmt, während in Moria Tausende weitere ausharren, trübt ihre Freude zwar schon. Doch: „Wir haben in den letzten Monaten immer nur von ,den Flüchtlingen’ gesprochen – es sind aber nicht nur ,die Flüchtlinge’ – sondern viele Einzelschicksale“, erklärt sie. Der aufgenommene 17-Jährige habe die Möglichkeit, hier ein komplett neues Leben aufzufangen und endlich frei von Hunger und Krieg aufzuwachsen. „Dass in Moria noch Tausende andere leiden, macht aber diesen einen nicht weniger Wert. Wir vergessen, dass es immer nur um Einzelschicksale geht – nicht um eine Menge an Leuten.“

Malik spricht immer wieder von der „Hölle Moria“. Die Bedingungen dort, in denen die Menschen seit Jahren leben, empfindet sie als menschenunwürdig. Wie wirkt sich das erst auf Kinder aus? „Man darf nicht vergessen: Sie sind ohnehin schon traumatisiert, durch das, was sie in ihrer Heimat und was sie auf der Flucht gesehen haben – manche von ihnen waren in schlimmen Lagern in Libyen, manche wären beinahe ertrunken. Eine irgendwie geartete psychologische Aufarbeitung der Erlebnisse gibt es vor Ort nicht“, so die Hannoveranerin.

Und diese Kinder landeten mit Moria auch noch in einer Umgebung, die sie noch mehr traumatisiert – „in der es kein vernünftiges Essen gibt, keine vernünftige Hygiene – und in der sie nach wie vor ganz alleine sind, wenn sie sich nicht irgendwie ihre Gruppe aufbauen.“ Als „um Jahre gealtert“ beschreibt sie die jungen Leute, die sie vor Ort kennengelernt hat. Auch in dieser Hinsicht appelliert Nina Malik an das Mitgefühl ihrer Landsleute: „Viele von den Erwachsenen, die sagen, wir sollten keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen, wären an dem zerbrochen, was diese Kinder und Jugendliche hinter sich haben.“

Was zunächst wichtig ist: Essen und ein Bett

Diese Erlebnisse auch nach der Ankunft in Deutschland aufzuarbeiten, braucht viel Zeit. Doch zunächst einmal dürften ganz einfache Grundbedürfnisse für den 17-jährigen Afghanen in Hannover wichtig sein, ist sich Malik sicher: „Erst mal braucht er ein Bett, ausreichend Essen und das Gefühl, nicht permanent weiter kämpfen zu müssen, um leben zu können“, so die 36-Jährige. Sachen, die für ihn schon lange nicht mehr selbstverständlich waren. „Auf dieser Basis kann man dann aufbauen.“

Von Simon Polreich