Wechselt Hannovers Erste Stadträtin zum Flughafen?

Hannover

Mit Zahlen kennt sie sich aus. Damit wäre schon eine wichtige Voraussetzung für einen Jobwechsel gegeben. Angeblich ist Hannovers Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette als kaufmännische Geschäftsführerin des Flughafens Hannovers im Gespräch. Doch bislang ist nicht abschließend entschieden, ob der Airports künftig von einer Doppelspitze geführt wird.

Die Gesellschafter Stadt, Land und der private Investor Icon (der 2018 den 30 Prozent Anteil Anteile des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport übernommen hatte) halten offenbar eine Doppelspitze für eine zukunftsfähige Lösung gerade in schwierigen Zeiten und mit Blick auf vergleichbare Unternehmen. Der Flughafen, der 2019 noch einen Überschuss von 2,8 Millionen Euro erzielt hatte, ist durch die Corona-Krise finanziell angeschlagen. Die Anteilseigner helfen mit einer Bürgschaft von 60 Millionen Euro durch schwierige Zeiten.

Verschuldet durch Corona

Geschäftsführer Raoul Hille, seit 18 Jahren an der Spitze des Airports, sieht ein Ende der Schulden kurzfristig nicht in Sicht. Schon für den Sommer erwartet er aber einen Wiederanlauf. „Der Drang nach Mobilität und Urlaub ist spürbar“, sagt er. Bis aus roten Zahlen (wahrscheinlich 5 bis 20 Millionen Euro Verlust in diesem Jahr) wieder schwarze werden, müssen Investitionen verschoben und Instandshaltungsintervalle verlängert werden. Auch beim Personalbestand wird es Abstriche geben.

Hille selbst wird zu denen gehören, die gehen – sein Vertrag endet am 31. Dezember 2022. Der 60-Jährige will ihn nicht noch einmal verlängern. Das ist mit ein Punkt, der für eine Doppelspitze spricht – Hille könnte die kaufmännische Spitze gut einarbeiten. Entscheiden wird sich das im Sommer. Der Personalausschuss erarbeitet gerade Vorschläge; nach NP-Informationen sind erste Namen für eine kaufmännischen Chef oder eine Chefin im Gespräch.

Verzicht auf Wiederwahl

Ob sie sich für den Posten bewerben will und wird, sagt Tegtmeyer-Dette nicht. Für eine Wiederwahl als Wirtschafts- und Umweltdezernentin der Stadt steht sie nicht zur Verfügung. Die SPD hatte bei den Partnern im Ampelbündnis darauf gedrungen, dass Stadtkämmerer Axel von der Ohe Ester Stadtrat wird. OB Belit Onay kann ihn sich „gut in dieser verantwortungsvollen Position vorstellen“.

Tegtmeyer-Dette ist seit August 2013 als Nachfolgerin von Hans Mönninghoff Erste Stadträtin. Die 60-Jährige Verwaltungs-Betriebswirtin war von 1995 bis 2005 Leiterin des Unternehmenscontrollings beim Kommunalverband Hannover beziehungsweise der Region Hannover und dann als Prokuristin der Üstra verantwortlich für die kaufmännische Leitung und die Planung strategischer Projekte.

Von Vera König