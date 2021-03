Wasserstoff aus dem Klärwerk: Hannover will mit Umweltprojekt vorangehen

Hannover

Die Stadt Hannover will mit ihrem Klärwerk in Herrenhausen in die Produktion von Wasserstoff einsteigen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Rund elf Millionen Euro will die Stadtentwässerung in das Modellprojekt investieren. Der gewonnene Wasserstoff, bis zu 2500 Tonnen pro Jahr, soll als Treibstoff für die Busse von Üstra und Regiobus sowie für Lastwagen in der Logistikbranche genutzt werden.

Das Besondere ist nicht die Wasserstoffproduktion an sich, sondern die Auswahl des Klärwerkes als Standort, das dafür ideale Bedingungen bieten soll. Bei der Produktion von Wasserstoff fallen als Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme an. Den Sauerstoff will die Stadtentwässerung im Klärwerksprozess verwenden, um die Wasserqualität und die Effizienz der Aufbereitung zu erhöhen. Die Abwärme will Enercity gleich in sein Fernwärmenetz einspeisen. Ein weiterer Vorteil: Im Klärwerk müsste kein wertvolles Trinkwasser für die Wasserstoffproduktion verwendet werden. Stattdessen soll dafür aufbereitetes Abwasser zum Einsatz kommen.

2025 soll der Regelbetrieb starten – mit bis zu 2500 Tonnen

Sollte die Stadt die bei Bund und Land beantragten Fördermittel bewilligt bekommen, sollen ab 2024 die notwendigen Anlagen fertig gebaut sein. Für 2025 ist der Start des Regelbetriebs geplant. Zu Beginn sollen täglich rund 400 Kilogramm Wasserstoff produziert werden. Damit könnten etwa 20 Busse am Tag befüllt werden.

Pro Jahr wären das 150 Tonnen Wasserstoff bei einer Elektrolyseleistung von einem Megawatt zu Beginn des Projektes. Sollte das Projekt positiv laufen, will die Stadtentwässerung Hannover diese auf bis zu 17 Megawatt ausbauen und somit bis zu 2500 Tonnen Wasserstoff pro Jahr produzieren.

Dass Klärwerke wichtige Ansatzpunkte beim Umbau zu einer klimafreundlichen Stadt sind, verdeutlicht Matthias Görn, Leiter der Stadtentwässerung Hannover: „Allein in Deutschland werden jährlich insgesamt rund 4400 Gigawattstunden Strom für die Abwasserreinigung verwendet. Das ist immerhin die Hälfte der Jahresproduktion eines großen Kraftwerks.“ Auch in Hannover ist das Klärwerk mit über 20 Prozent des Gesamtverbrauchs der größte einzelne Stromverbraucher.

Auch andere Klärwerke sollen von dem Projekt profitieren

Noch nicht genügend erforscht ist allerdings, in wie weit tatsächlich der Sauerstoff, der bei der Wasserstoff-Produktion anfällt, effektiv bei der Abwasseraufbereitung in den Kläranlagen genutzt werden kann. Dazu sind weitere Forschungsarbeiten in Zusammenarbeit mit der Leibniz-Universität nötig, von der später sämtliche Klärwerke profitieren sollen, die einen vergleichbaren Aufbau haben wie das in Herrenhausen. Rückenwind gibt es von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD): „Solch eine sinnvolle Sauerstoffnutzung gibt es bisher nur in wenigen Vorhaben“. Niedersachsen habe „ein hohes Interesse, dass wir die Wasserstoffwirtschaft voranbringen“.

Für Oberbürgermeister Belit Onay bietet die innerstädtische Produktion von Wasserstoff „den großen Vorteil, dass der Energieträger auf kurzem Wege hier eingesetzt werden kann. Damit können wir eine regionale Energiewende vorantreiben.“

Von Christian Bohnenkamp