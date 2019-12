Wasserstadt Limmer: Fabrikhallen dürfen nicht abgerissen werden

Hannover

Baulöwe Papenburg gegen Landeshauptstadt Hannover 0:3. Verwaltungsrichter Andreas Kleine-Tebbe hat dem Unternehmer am Dienstag eine satte Heimniederlage beschert. Zwei Klagen in Sachen Wasserstadt Limmer wurden abgewiesen, eine dritte Klage wurde für erledigt erklärt.

Am schwersten wiegt aber, dass der Bauunternehmer die beiden Fabrikhallen in der Wasserstadt nicht einfach abreißen darf. Papenburg hatte argumentiert, dass die Gebäude mit Nitrosaminen belastet sei. Eine Sanierung der mehrstöckigen Gebäude zu Wohnungen sei unwirtschaftlich. Der Stoff stammt noch aus der Reifenproduktion in den alten Conti-Hallen. Er gilt als krebserregend und soll auch andere schwere Krankheiten auslösen. Die Stadt hatte den Abriss der Gebäude untersagt.

Es gibt einen Interessenten für die Fabrikhallen

Richter Kleine-Tebbe: „Wir können nicht sehen, dass das Grundstück nicht veräußerbar ist.“ Diesen Nachweis hätte der Bauunternehmer aber erbringen müssen, um die denkmalgeschützten Fertigungshallen platt zu machen. So hatte Felsmann-Projektentwicklung Interesse an den beiden Gebäuden gezeigt. Für Anwalt Christoph Eichhorn ist das Angebot aber nicht seriös. „Wir glauben nicht, dass es bei diesen Schadstoffbelastungen gelingen kann, Wohnungen zu bauen.“

Die Wasserstadt Limmer hat schon eine eigene Geschichte. Im September 1999 beendete Conti seine Produktion. Sechs Jahre später kaufte Günter Papenburg das Grundstück (23 Hektar). Dort sollen 1800 Wohneinheiten entstehen. Doch der Streit um die Relikte der Industriegeschichte zieht sich seit Jahren in die Länge. Der Wasserturm blieb erhalten, weil er 2016 mit öffentlichen Mitteln saniert wurde.

Eigentümer muss Gelände sichern

In dem Streit zwischen der Stadt und dem Unternehmer sind die Fronten mittlerweile verhärtet. Das kann man gut an den beiden anderen Klagen erkennen. Zum einen ging es um die Verschließung von gut 300 Türen und Fenstern der alten Fabrikgebäude. Ungebetene Besucher hatten die Industriekulisse immer wieder aufgesucht. Der Eigentümer weigerte sich, die Gebäude zu sichern. Die Dächer galten als Einsturz gefährdet. Also tat es die Stadt und stellte Papenburg die Kosten (77.000 Euro) in Rechnung. Am Dienstag stritten die Parteien dann nur noch über die Verfahrenskosten. Am Ende wurden diese Kosten geteilt. Der Kläger, die Wasserstadt Limmer GmbH & Co. KG, zog dann die Klage zurück.

Zum anderen gab es Streit um einen Wachdienst, der von Ende Juli 2018 bis Ende Dezember 2018 das Gelände sicherte (225.000 Euro). Dafür muss der Bauunternehmer ebenfalls zahlen. Die Stadt hatte den Wachdienst bis zum Abschluss der Sicherungsmaßnahmen engagiert. Das Verwaltungsgericht erkannte, dass die Sicherungspflicht des Geländes dem Eigentümer obliegt.

Und wie geht es weiter? Papenburgs Anwalt erwägt den Gang vor das Oberverwaltungsgericht. Und will das Angebot von Dirk Felsmann abklopfen. Und es steht der zweite Bauabschnitt am Leine-Stichkanal an. Anwalt Eichhorn: „Wir warten auf die Stadt. Es geht weiter, es hätte auch schon vor einem Jahr weiter gehen können.“

Von Thomas Nagel