Jetzt doch: Papenburg will historische Conti-Gebäude erhalten

Gibt es doch noch eine echte Perspektive für die historischen Conti-Gebäude auf dem Gelände der Wasserstadt Limmer? Eigentümer Günter Papenburg hat der Stadt ein konkretes Angebot gemacht. Er will in den denkmalgeschützten Bauten das Stadtarchiv sowie Magazine unterbringen, für die die Stadt dringend Räume sucht. „Ich möchte dort 70 bis 80 Millionen Euro investieren. Die Gebäude sind dafür ideal geeignet“, sagte Papenburg am Rande einer Feierstunde am Mittwoch, bei der die Wasserstadt Limmer mit einem Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet wurde.

Der Vorstoß überrascht. Denn eigentlich wollte Papenburg die Gebäude abreißen. Er argumentierte, dass deren Erhalt nicht wirtschaftlich sei, weil sie mit giftigen Nitrosaminen belastet sind. Bei der Stadt beantragte er den Abriss deshalb ganz offiziell. Die genehmigte diesen aber nicht. Papenburg hat dagegen vor dem Verwaltungsgericht Klage eingereicht.

Papenburg hat bei der Stadt ein Angebot abgegeben

Gleichzeitig hat er nun aber einen Architekten mit der Planung für den Umbau der Gebäude zum Archiv und als Magazin in Auftrag gegeben und sich nach eigenen Angaben offiziell an der Ausschreibung dafür beteiligt. Die Stadt sucht Räume, in denen sie nicht nur das Stadtarchiv unterbringen kann, sondern auch Kulturgüter aus ihren Museen, die derzeit auf verschiedene Standorte verteilt sind.

Zu klein: Die Räume des Stadtarchivs Am Bokemahle in der Südstadt. Deshalb sucht die Stadt einen neuen Standort. Quelle: Villegas

Das Problem: Die Wasserstadt Limmer liegt etwa einen Kilometer außerhalb des Radius, in dem laut Wunsch der Stadt der neue Archivstandort liegen soll. Papenburg hat sich deswegen bei der Stadt erkundigt und nach eigenen Angaben das Signal bekommen, dass diese Abweichung nicht als KO-Kriterium gesehen werde. „Ich würde die Gebäude auch gerne sinnvoll nutzen. Ich möchte sie nicht abreißen, sondern erhalten“, sagt Papenburg, der sich wünscht, dass sich für seinen Vorstoß auch „der neue Oberbürgermeister einsetzt“. Schließlich hänge an dieser Entscheidung auch die Frage, wie es mit den weiteren Wasserstadt-Bauabschnitten weitergehe.

Auch Jörg Jungesblut, Geschäftsführer der Wasserstadt Limmer Projektentwicklung, einer gemeinsamen Firma von Papenburg und der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg, würde die historischen Conti-Gebäude gerne erhalten. Diese seien „ortsprägend und identitätsstiftend“. Sollte sich dafür allerdings keine wirtschaftlich sinnvolle Lösung finden, müsse man „in den sauren Apfel beißen“ – und abreißen.

Investor hält an Klage gegen die Stadt fest

Trotz seines Angebots an die Verwaltung für den Umbau zum Archiv hält Papenburg an der Klage gegen das Abrissverbot durch die Stadt fest. Nach Auskunft des Verwaltungsgerichts wurde der Prozess auf den 10. Dezember terminiert. Wie aussichtsreich Papenburgs Klage allerdings noch ist, ist fraglich. Schließlich hat er mit seinem Angebot an die Stadt nun sogar selbst dokumentiert, dass ein Erhalt der Gebäude möglich ist.

Stadtbaurat Uwe Bodemann, der auch zur Feierstunde gekommen war, wollte die neuen Papenburg-Pläne gegenüber der NP nicht kommentieren. Zum einen wegen des anstehenden Prozesses. Zum anderen ist für die Suche nach dem Archiv nicht seine Bauverwaltung, sondern das Wirtschaftsdezernat zuständig. „Wir wollen diese Gebäude erhalten“, betonte Bodemann.

Trotz des Streits vor Gericht fand der Stadtbaurat in seiner Ansprache zur Zertifikats-Verleihung jedoch warme Worte für Papenburg. „Sie sind jemand, der viel Geld in die Hand und Verantwortung übernimmt“, lobte Bodemann.

Gold-Zertifikat für Wasserstadt-Planung

Bei dem Zertifikat, das der Wasserstadt Limmer verliehen wurde, handelt es sich um das Gold-Gütesiegel der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Damit wird gewürdigt, dass bei der Planung des Vorhabens hohe soziale, ökologische und technische Standards angelegt wurden. Konkret hat die Wasserstadt zum Beispiel damit punkten können, dass für das Vorhaben keine neuen Flächen verbraucht werden sowie großzügige Grünflächen, Car-Sharing, Fahrradkeller und E-Ladesäulen geplant sind.

Ausgezeichnet: Auditor Carsten Bremer (von links) übergab das Gold-Zertifikat an Jörg Jungesblut, Geschäftsführer der Wasserstadt Limmer Projektentwicklung. Darüber freuten sich auch Stadtbaurat Uwe Bodemann und Eigentümer Günter Papenburg. Quelle: Frank Wilde

Die Zertifizierung ist allerdings nur vorläufig. „Das endgültige Zertifikat bekommt man erst, wenn man auch wirklich so gebaut hat, wie es versprochen wurde“, erklärte Geschäftsführer Jungesblut. Die Wasserstadt ist das erste Projekt in Niedersachsen, an die das goldene Gütesiegel der DGNB vergeben wurde. Deutschlandweit sind es gut 20.

Von Christian Bohnenkamp