Hannover

Aus dem eigenen Stadtbahn-Anschluss für die Wasserstadt Limmer wird wohl nichts. Das hat die für den Nahverkehr zuständige Region Hannover deutlich gemacht. Die Suche nach Alternativen läuft. Und die FDP bringt eine Idee ins Spiel, die 2016 bereits die Grünen hatten. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke denkt darüber nach, ob die Wasserstadt und andere Wohngebiete durch Seilbahnen angebunden werden könnten.

„Die Möglichkeiten zur Erweiterung des Stadtbahnnetzes sind endlich“, sagt Engelke. Deshalb müssten für eine „wirtschaftlich sinnvolle und zugleich attraktive Anbindung neuer Quartiere alternative Wege geprüft werden“, fordert er. Neben der Wasserstadt Limmer kann sich der FDP-Mann auch eine Anbindung des Wohngebietes Schwarze Heide in Stöcken vorstellen, das erweitert werden soll.

Anzeige

Ob eine solche Lösung für Hannover in Frage kommt, will Engelke mit Experten diskutieren. Er fordert dazu eine Anhörung im Bauausschuss und fand dafür am Mittwoch auch eine Mehrheit in dem Gremium. Den Grünen Daniel Gardemin musste er ohnehin nicht überzeugen. Dieser hatte – damals noch als Parteichef in Hannover – die Anbindung der Wasserstadt mit einer Seilbahn gefordert.

Start für Hannover-Seilbahn am Königsworther Platz?

Sie sollte am Königsworther Platz beginnen und von dort aus in das neue Wohngebiet geführt werden. 2016 scheiterte die Sache allerdings schon im Bezirksrat Linden-Limmer. Diesmal hat sie mit dem Rat schon die nächsthöhere politische Ebene erreicht.

Viele Städte weltweit hätten „bereits gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Seilbahnen gemacht“, sagt FDP-Fraktionschef Engelke. Daher sollte überlegt werden, „ob und, wenn ja, wie ein solches Transportmittel für Hannover interessant sein könnte“. Die SPD gab sich reserviert. „Vielleicht regt es auch die Fantasie ein bisschen an“, sagte Fraktionschef Lars Kelich. Auch, wenn damit sicherlich „nicht die hannoverschen Alpen“ erschlossen würden. Laut dem Grünen Gardemin sind Seilbahnen „nicht nur im Gebirge“ geeignet. Sie könnten auch im Flachen eingesetzt werden, „um ein Nadelöhr zu überbrücken“.

Seilbahnen : Billiger im Bau – aber weniger Kapazität als Bahnen

Seilbahnen gelten im Bau als deutlich günstiger als Stadtbahnen. Der Trierer Verkehrswissenschaftler Heiner Mohnheim schätzte die Kosten der Seilbahn 2016 im Vergleich auf nur ein Drittel. Ihn will die FDP auch als Experten einladen, ebenso Elisabeth Merk, Stadtbaurätin in München. Dort wird zurzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt, die prüfen soll, ob sich eine Seilbahn als rund 4,5 Kilometer lange Verbindung im Münchner Norden zwischen dem U-Bahnhof Studentenstadt, der Tramhaltestelle Schwabing Nord, dem U-Bahnhof Frankfurter Ring und dem U-Bahnhof Oberwiesenfeld lohnen könnte.

Allerdings haben Seilbahnen auch den Nachteil, dass sie eine deutlich geringere Kapazität aufweisen als etwa Bahnen. Ein weiteres Problem: Der Zutritt zu den Stationen wäre nicht so einfach zu organisieren wie aktuell zu den Stadtbahn-Bahnsteigen der Üstra, weil einige Meter Höhe zu überbrücken wären – und das auch barrierefrei möglich sein müsste.

Bei der Expo im Einsatz: Diese Seilbahn, die später in Tirol in einem Skigebiet installiert wurde. Quelle: Rainer Dröse

Eine Unbekannte sind Seilbahnen jedoch auch in Hannover nicht. Während der Expo war eine auf dem Gelände der Weltausstellung im Einsatz. Sie landete später in einem Tiroler Skigebiet.

2017 wurde auch in Garbsen über den Bau einer Seilbahn diskutiert. Sie sollte auf Vorschlag der Fraktion Die Unabhängigen/ Die Linke im Rat der Stadt den neuen Maschinenbau-Campus erschließen. Auch in Garbsen wurde die Sache jedoch nicht weiterverfolgt.

Von Christian Bohnenkamp