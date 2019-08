Hannover

Schon im April 2017 setzte Eigentümer Günter Papenburg mit Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok und weiteren Mitstreitern den ersten Spatenstich in der Wasserstadt Limmer. Gut zwei Jahre später geht eines der wichtigsten Bauprojekte Hannovers nun auch sichtbar los. Die ersten Kräne sind da. Der Hochbau für den ersten Bauabschnitt kann beginnen. In diesem sollen auf 87.000 Quadratmetern Fläche bis 2022 rund 550 Wohnungen entstehen.

Er wolle „endlich Kräne sehen“ hatte auch Stadtbaurat Uwe Bodemann gefordert, im November 2018. Es war die Reaktion auf einen Streit mit Papenburg, der sich von der Verwaltung im Stich gelassen fühlte. Gut ein halbes Jahr später ist es soweit.

Da sollte es losgehen: Im April 2017 war bereits der erste Spatenstich für die Wasserstadt Limmer. Quelle: Schaarschmidt

Laut der Wasserstadt Limmer Projektentwicklung GmbH, einer gemeinsamen Gesellschaft von Papenburg und der Volksbank BraWo-Unternehmensgruppe, liegen für acht von 14 Baufeldern im ersten Bauabschnitt Baugenehmigungen der Stadt vor. Für drei weitere sind die Bauanträge gestellt.

Für das mit 8600 Quadratmetern besonders große Baufeld im Südwesten des ersten Bauabschnitts wurde Ende April ein Architektenwettbewerb ausgerufen. Neben Einzelhandel soll es dort betreutes Wohnen und Mikroapartments geben. Die Ergebnisse sollen Ende August vorgestellt werden.

Erste Wohnungen sollen im Frühjahr 2021 fertig sein

Das östlich angrenzende Feld bebaut die Wasserstadt Limmer Projektentwicklung selbst. Die Arbeiten haben im Frühjahr begonnen. Dort wird es eine Kita mit 105 Plätzen sowie 57 Wohnungen und fünf Reihenhäuser geben. Im Frühjahr 2021 sollen sie fertig sein. Auch das in der Mitte des ersten Abschnitts gelegene Baufeld entwickelt das Unternehmen. Dort sind 42 Wohnungen und sechs Reihenhäuser geplant. Sie sollen im Sommer 2021 bezugsfertig sein.

Die Firma Meravis hat für vier Baufelder Baugenehmigungen bekommen. Sie liegen im nordwestlichen Teil des ersten Bauabschnitts. In drei der Baufelder werden Wohnungen am Wasser entstehen. Sie liegen am Leineabstiegskanal. Die Vermarktung der insgesamt 115 Meravis-Wohnungen soll im September starten.

8000 Euro pro Quadratmeter für Penthouse am Wasser

Einen „gesunden Mix im Quartier“, verspricht Jörg Jungesblut, einer der Geschäftsführer der Wasserstadt Limmer Projektentwicklung. Die Preise für Endkäufer kalkuliert das Unternehmen mit 4500 bis 8000 Euro pro Quadratmeter – letzteres für ein Penthouse am Wasser. Im Schnitt sollen die Kaufpreise bei 4800 pro Quadratmeter liegen, die Nettomiete bei 12,50 Euro pro Quadratmeter.

Die Sozialquote über alle Baufelder im ersten Abschnitt liegt bei 20 Prozent. Je nach Förderung beginnt die Miete in diesen Wohnungen bei 5,60 Euro pro Quadratmeter, in 30 Prozent der Sozialwohnungen wird die Stadt ein Belegrecht bekommen.

Noch keine Bauherren für Hälfte der Baufelder

Für die Hälfte der Baufelder hat die Wasserstadt Limmer Projektentwicklung allerdings noch keine Bauherren öffentlich gemacht. Im Rennen war ursprünglich auch die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova. Sie sollte 150 Wohnungen bauen. Wegen zu hoher Preise hatte diese jedoch schon 2018 abgewunken.

Insgesamt sollen auf dem Gelände der Wasserstadt Limmer in den nächsten Jahren rund 1800 Wohnungen für 3500 Menschen entstehen. Die Gebäude, so sehen es die Gestaltungsvorgaben der Stadt vor, sollen in Klinkerbauweise errichtet werden. Geplant sind auch breite Uferzonen, Promenaden für Fußgänger, Grünflächen und Spielbereiche.

Von Christian Bohnenkamp