Wasserstadt Limmer: Anwohner protestieren gegen zusätzliche Wohnungen

Hannover

Ein langer Demozug hat sich am Sonnabend durch Limmer bewegt: Zwar waren bei nasskaltem Wetter nur 175 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Aufruf gefolgt, wegen der Corona-Abstände wirkte der Protest aber etwas größer. Für die Bürgerinitiative Limmer geht es um viel: Sie will verhindern, dass das Neubaugebiet Wasserstadt Limmer dichter bebaut wird als vereinbart, und will durchsetzen, dass endlich der Verkehr im Quartier berücksichtigt wird.

Wasserstadt Limmer: Zwei Veranstaltungen

Am kommenden Freitag präsentiert die Stadt in einer Hybrid-Veranstaltung die Zwischenergebnisse der Planung für den zweiten Bauabschnitt. Die Bürgerinitiative will, dass möglichst viele Menschen aus dem Stadtteil daran teilhaben – deshalb führte die Demo im Zickzackkurs durch Limmer.

„Wir haben das Gefühl, dass wir die Planung nicht der Verwaltung überlassen dürfen“, rief BI-Sprecher Thomas Berus zum Auftakt der Kundgebung an der Stadtbahnhaltestelle Brunnenstraße. 2014 habe der damalige Stadtbaurat Uwe Bodemann schon einmal gemeinsam mit den Projektentwicklern die Wohnungszahl drastisch erhöhen wollen, ohne mit der Nachbarschaft zu sprechen.

„Nicht mit Bürgerbeteiligung vereinbar“

Daran fühlen sich die Limmeraner jetzt erinnert, weil die Verwaltung den beteiligten Architekturbüros angesichts des Wohnungsmangels freigestellt hat, die weitere Planung mit mehr als den insgesamt vereinbarten 1600 bis 1800 Wohnungen fortzuführen. „Solch eine Nachverdichtung ist überhaupt nicht mit der bisherigen Bürgerbeteiligung vereinbar“, sagte Berus. Und erinnerte daran, dass es einen Ratsbeschluss gibt, der die Zahl der Wohnungen auf maximal 1800 begrenzt.

Aus Sicht der Bürgerinitiative missbraucht die Stadt das Argument des Wohnungsmangels. Die frei am freien Markt zu mietenden Wohnungen in der Wasserstadt kosteten jetzt schon 12 bis 15 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. „In diesem Segment herrscht keine Wohnungsnot in Hannover“, sagte Berus unter Applaus der Anwesenden. Er erinnerte daran, dass die kommunalen Wohnungsunternehmen Hanova und KSG am Kronsberg für weniger als 10 Euro Kaltmiete bauten. „Warum geht das nicht in Limmer?“, fragte Berus und fügte als rhetorische Frage hinzu: „Kann es sein, dass es an den Renditeerwartungen der Investoren liegt?“

„Komödiantische Bauabnahme“

An verschiedenen Stationen der Demo kamen weitere Rednerinnen und Redner zu Wort, etwa vom Kiez-Kollektiv, das in der Wasserstadt ein soziales Kulturzentrum fordert, von der Nordstädter Initiative „Bumke selbermachen“, die für preiswerten Wohnraum kämpft, und vom Mieterinnen- und Mieternetzwerk. Bei einem Zwischenstopp auf dem Wasserstadt-Gelände wurde zudem als Showeinlage eine „komödiantische Bauabnahme“ aufgeführt, am Ende gab es Kakao und Suppe für alle.

Anmeldungen sind nötig

Für die Zwischenpräsentation der Pläne am Freitag, 3. Dezember, 18 Uhr, in der Albert-Schweizer-Schule, Liepmannstraße 6, ist eine Anmeldung nötig. Die Teilnahme ist dann entweder über Videokonferenz möglich oder in Präsenz, kommen dürfen aber nur vollständig Geimpfte und Genesene mit Nachweis.

Die Bürgerinitiative Wasserstadt-Limmer selbst lädt dann für den folgenden Dienstag, 7. Dezember, ab 19 Uhr zu einem Auswertungstreffen ein. Auch dieses findet Hybrid statt, eine Anmeldung ist nötig. Alle Daten finden sich im Internet.

Von Conrad von Meding