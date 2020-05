13 Euro pro Quadratmeter soll die Durchschnittsmiete in der Wasserstadt Limmer betragen. Trotz Corona-Krise sehen die Investoren ihre Preiskalkulation allerdings nicht in Gefahr. Auch die Arbeiten sind im Plan. Schwierigkeiten hatten allerdings die polnischen Arbeiter auf der Baustelle.

Schmuckstück am Kanal: Die bis zu acht Geschosse hohen Gebäude am Wasser bieten einen besonders exklusiven Ausblick in der Wasserstadt Limmer. Quelle: Tim Schaarschmidt