Hannover

Besucher werden noch bis nächstes Jahr warten müssen, bis sie das Gebäude endlich wieder besichtigen können. Die ersten Hüllen hat die Wasserkunst in Herrenhausen jedoch mittlerweile fallen lassen. Die Front des Denkmals erstrahlt neu in alter Pracht – und sieht wieder so aus wie in ihrer Entstehungszeit.

In den 1970er Jahren war das Gebäude weiß gestrichen worden. Die historischen Backsteine in rot und gelb darunter waren nicht mehr zu sehen. Bei der Sanierung wurden sie wieder freigelegt. „Wir konnten die originale Optik der Wasserkunst wiederherstellen, weil wir im Staatsarchiv die alten Pläne des Welfenhauses einsehen konnten. Darunter haben wir sogar farbige Zeichnungen gefunden“, berichtet Ronald Clark, Direktor der Herrenhäuser Gärten.

Fassade hat Graffiti-Schutz bekommen

Erneuert wurden auch die Fenster, außerdem hat die Fassade einen Graffiti-Schutz bekommen. Neben dem Gebäude sind neue Sandsteinplatten zu sehen. Darunter befinden sich die Reste der historischen Pumpenkammern mit den ersten Wasserrädern, die die große Fontäne auf eine Höhe von 35 Metern brachten. Um 1720 in Europa Rekord!

Erneuert: Der Sandstein über den alten Pumpenkammern. Dazwischen liefen die ersten Wasserräder, mit deren Hilfe die große Fontäne in den Herrenhäuser Gärten auf 35 Meter Höhe gebracht wurde. Quelle: Nancy Heusel

Sie wurden ab 1860 ersetzt durch die Wasserräder und Pumpen, die derzeit in der Wasserkunst erneuert werden. Sie sollen nach der Sanierung in jedem Fall wieder laufen und Wasser aus der Leine in die Graft pumpen. Bewegt werden müssen sie in jedem Fall, weil sonst das Holz im Wasser faulen würde.

Stadt plant ab 2020 regelmäßige Öffnungszeiten

Gartendirektor Clark wünscht sich auch, dass Publikum dabei sein kann, wenn die Technik in Betrieb gesetzt wird. Er möchte ab Frühjahr 2020 regelmäßige Führungen für Schulklassen anbieten und das Gebäude auch am Wochenende für Besucher öffnen. Ein Konzept dafür ist aber noch in Arbeit. „Sehr personalintensiv“ sei das, sagt Clark. Er hofft deshalb, dass weitere Ehrenamtliche das Team der Gartenlotsen verstärken können. „Am besten Leute, die vielleicht als Ingenieur gearbeitet haben oder anderweitig einen Bezug zu Technik haben“, so der Chef der Herrenhäuser Gärten (Interessierte können sich unter herrenhaeuser-gaerten@hannover-stadt.de melden).

Die Sanierung der Wasserkunst sollte eigentlich schon 2018 abgeschlossen werden. Es stellte sich aber heraus, dass das Projekt komplizierter ist als gedacht. Umplanungen waren nötig. Die meisten Arbeiten sollen nun im Herbst abgeschlossen werden. Die Eröffnung ist dennoch erst im Frühjahr 2020 geplant. Fünf Jahre wird die Sanierung dann gedauert haben. Die Kosten dafür hat die Stadt mit rund vier Millionen Euro veranschlagt. Sie sieht in dem Gebäude ein Technikdenkmal von nationaler Bedeutung.

Von Christian Bohnenkamp