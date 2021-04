Hannover

Es gab mal etwa 100 von ihnen in Deutschland, davon 19 in Hannover. Heutzutage sind sie kaum noch zu finden. Auch in der Landeshauptstadt ist nur einer übrig geblieben. Vor der Erlöserkirche in Linden-Süd steht der letzte verbliebene Tierbrunnen der Stadt. Nach fast dreijähriger Pause ging der Brunnen am Mittwoch erstmals wieder in Betrieb – als erster der diesjährigen Brunnensaison in Hannover.

Diese wird jedes Jahr an anderer Stelle eröffnet. Nach dem Constructa-Brunnen in der Südstadt im vergangenen Jahr sprudelte 2021 der Tierbrunnen in Linden-Süd zuerst. Für den anwesenden Bezirksbürgermeister Rainer Grube ein ganz besonderes Objekt: „Er repräsentiert das historische Linden als Arbeiterstadtteil mit seinen ganzen Fabriken.“

Tierbrunnen wurde über zwei Jahre saniert

Das Hauptbecken diente früher als Wasserquelle für die in dieser Zeit wichtigen Pferde. Am Fuß gibt es zudem ein Trinkbecken für Hunde, oben trumpft eines für Vögel. Bereits 1913 wurden durch eine Initiative des Tierschutz-Vereins Hannover und Linden 14 solcher Tiertränken in der Stadt aufgestellt. Anfang der 30er waren es 19 Stück, doch nur wenige überlebten den zweiten Weltkrieg.

In Betrieb: Lindens Bezirksbürgermeister Rainer Grube freut sich über die Rückkehr des Tierbrunnens. Quelle: Rainer Droese

Beim heutigen Wasserspiel handelt es sich um eine gusseiserne Replik, die im Jahr 1982 aufgestellt wurde. Seither belebte der Brunnen das Straßenbild, bis er im Mai 2018 durch Rostschäden am Fuß umknickte. Die Aerzener Maschinenfabrik sowie das Tochterunternehmen Emmerthaler Apparatebau hatten die Sanierungsarbeiten kostenfrei übernommen, sodass der Zierbrunnen im vergangen November aufgestellt und nun erstmalig wieder in Betrieb genommen werden konnte.

Wegen Corona: Trinkwasserbrunnen bleiben trocken

Auch für neun weitere Quellen in der Stadt sollte am Mittwoch die trockene Wintersaison enden. So etwa für den Schlossbrunnen auf dem Hannah-Arendt-Platz, dem Duve-Brunnen am Leibnizufer oder dem Gänselieselbrunnen auf dem Steintorplatz. Am Nachmittag waren dort jedoch noch keine Tropfen zu sehen. Laut Stadtsprecherin Anja Menge könne vereinzelt immer mal eine „Schraube quer sitzen“ und den Plan durcheinander wirbeln.

Spätestens bis Ende der Woche sollen wieder nahezu alle der 61 städtischen Brunnen sprudeln. Allerdings nicht die zwölf Trinkwasserbrunnen der Stadt: „Sie sind wegen der Corona-Situation zunächst außer Betrieb“, verrät die Sprecherin. Auch der Ernst-Brunnen in der Posthornstraße (Linden) und der Postbrunnen (Vahrenwald) bleiben wegen Sanierungsarbeiten abgeschaltet. So auch der Stöckener Marktbrunnen (Neubau) und der stillgelegte Klagesmarkt-Brunnen.

Von Jens Strube