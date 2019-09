Waschmaschine brennt, Haus verqualmt

Hannover

Feuerwehreinsatz in der Arnswaldtstraße (Mitte): Weil eine Waschmaschine im Keller brannte, rückten die Retter kurz nach 18.30 Uhr am Freitag aus. Die Einsatzkräfte fanden ein stark verrauchtes Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus vor.

Lob gab es für die Bewohner von der Feuerwehr:Sie verhielten sich in der Situation richtig, weil sie nicht versuchten, durch den stark giftigen Brandrauch zu fliehen, sondern verblieben in ihren Wohnungen und machten sich zum Teil an den Fenstern bemerkbar.

Alarmstufe erhöht

Da die Anzahl der betroffenen Personen zunächst unklar war, wurde die Alarmstufe erhöht. Zeitgleich drangen mehrere Einsatztrupps unter Atemschutz in das Gebäude vor. Sicherheitshalber wurde die Drehleiter vor dem Haus in Stellung gebracht, sie musste aber nicht mehr in das Einsatzgeschehen eingreifen. Die Bewohner wurden durch Einsatzkräfte in ihren Wohnungen betreut, verletzt hatte sich niemand.

Die brennende Waschmaschine wurde schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Nun muss noch die Brandursache gefunden werden, auch die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Es gab keine Verletzten.

Von Christian Lomoth