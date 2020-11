Waschmaschine brennt: Ein Verletzter bei Feuer in Hannover

Hannover

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist am Sonnabend ein Mensch verletzt worden. In dem Gebäude an der Melanchthonstraße ( Vahrenwald) war eine Waschmaschine in Brand geraten.

Kurz nach 14 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller an der Melanchthonstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich schon fast alle Bewohner des zweigeschossigen Mehrfamilienhauses ins Freie gerettet.

Flammen schnell gelöscht

Im Keller standen eine Waschmaschine und Mobiliar in Flammen. Beides wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht.

Atemschutztrupps kontrollierten die Wohnungen in dem Haus. Ein Bewohner im zweiten Obergeschoss wurde von den Einsatzkräften über eine Drehleiter auf dem Balkon betreut. Der Mann wurde leicht verletzt, konnte aber nach Versorgung durch den Rettungsdienst in seiner Wohnung bleiben.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde ein größerer Gebäudeschaden verhindert. Alle Bewohner konnten nach den Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen.

Wie hoch der Schaden ist, dazu konnte die Feuerwehr, die zusammen mit dem Rettungsdienst mit 40 Kräften im Einsatz war, keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Britta Mahrholz