Waschbär, Wildschwein, Nutria: So wild geht es in Hannovers Innenstadt zu

Hannover

Wenn sich am Waterlooplatz Fuchs und Hase Gute Nacht sagen: Wildtiere erobern zunehmend Hannovers Innenstadt als Lebensraum. Hier kann man mittlerweile nicht nur auf Wildschweine, Füchse, Marder treffen. Auch sogenannte Neozoen, tierische Einwanderer wie Waschbär, Nutria und amerikanische Nerze, fühlen sich in unmittelbarer Nähe der Menschen pudelwohl. Eine Entwicklung, die Experten mit Sorge beobachten.

„Die Wildtiere sind längst in der Innenstadt angekommen, die Artenvielfalt ist enorm, mittlerweile findet sich hier die ganze Palette“, weiß Stadtjäger Heinz Pyka zu berichten. Eulen, Waldkäuze und Steinmarder haben sich auf dem Ricklinger Friedhof angesiedelt, Biber bauen ihre Dämme in der Ricklinger Masch, der Waschbär macht sich in der Wohnsiedlung über Mülltonnen her, und am Steintor wurden schon mehrfach Füchse gesichtet. Von vereinzelten Irrläufern kann längst keine Rede mehr sein. Vielmehr haben die Tiere den städtischen Bereich als reizvollen Lebensraum entdeckt. „Das ist auch kein Wunder, unser Müll ist für einige Arten eine hervorragende Nahrungsquelle“, nennt Pyka einen Grund für deren Ausbreitung. Oliver Keuling, Wildbiologe an der Tierärztlichen Hochschule ( TiHo) Hannover, hat noch eine weitere Erklärung. Die abwechslungsreiche Struktur in der Stadt mit Hecken, Gärten, Bäumen und Wohnbebauung auf dichtem Raum ist verlockend. „So viel Abwechslung finden die Tiere in der freien Natur nicht“, sagt der Experte.

Fuchs in der Schule, Marder in der Kita

Wenn sich Lebensräume überschneiden, bleiben Begegnungen zwischen Mensch und Wildtier nicht aus. Nicht immer läuft das harmonisch ab. Pyka erreichte jüngst ein Hilferuf einer berufsbildenden Schule, bei der sich ein Fuchs herumtrieb. „Auch eine Kita hat sich kürzlich gemeldet. Da hat sich ein Marder breit gemacht hat“, so der Stadtjäger. Folgenreich war vor wenigen Wochen ein Ausflug von Wildschweinen am Messeschnellweg: Im Bereich Pferdeturm waren drei Frischlinge auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Auto überfahren worden. Zwei Tiere starben vor Ort, ein drittes Tier rettete sich verletzt in den Wald. „Auf solche Gefahrensituationen werden wir uns einstellen müssen. Die Wildschwein-Population bekommen wir aus der Stadt nicht mehr weg“, ist Pyka überzeugt.

Wildschweine in der südlichen Eilenriede: Auf dem Messeschnellweg wurden vor kurzem drei Frischlinge überfahren. Quelle: dpa

Die Stadtverwaltung hatte nach dem Unfall bestätigt, dass kurz zuvor Frischlinge in der südlichen Eilenriede gesichtet wurden, was in einem urbanen Wald eher untypisch ist. Viel besser seien die Bedingungen laut Pyka zum Beispiel am Ohedamm im Bereich des Maschsees. Aber auch außerhalb von Wäldern fühlen sich Wildschweine wohl, solange es ausreichend Büsche oder Unterholz als Deckung gibt. „Ein Raps- oder ein Maisfeld ist für ein Wildschwein auch nichts anderes als ein großes Gebüsch“, gibt Wildbiologe Oliver Keuling zu bedenken. „Allein mit der Bejagung ist eine spürbare Reduktion gar nicht mehr möglich“, sagt auch Stadtsprecher Dennis Dix. „Diese Tiere suchen sich dann Lebensräume, die wie in unserem Fall in der südlichen Eilenriede, auch sehr stadtnah sein können.“

Waschbär breitet sich in der Stadt aus

Längst in die Innenstadt vorgedrungen ist der Waschbär. Er gehört zu den invasiven Neozoen, das sind Tiere, die hier eigentlich nicht heimisch sind, sich aber gut zurechtfinden und angestammte Arten vertreiben. Deshalb genießt der Waschbär alles andere als einen guten Ruf. Denn das putzig anmutende Tier, das ursprünglich aus Nordamerika stammt, hat es faustdick hinter den Fellohren. Der geschickte Kletterer und Schwimmer ist ein mit großem Appetit gesegneter Allesfresser, der am Boden, im Wasser und auf Bäumen Jagd auf Beute macht. Zudem ist er nicht wählerisch und bedient sich gern in Mülltonnen, was die Stadt zu einem idealen Lebensraum macht. Ohne natürliche Feinde steigt auch in Hannover die Population seit Jahren stetig an. Pyka geht mittlerweile von rund 100 Waschbären aus. „Und das ist eher unter- als übertrieben.“

Auch die Stadt sieht die Ausbreitung des Räubers kritisch. „Es wird an Strategien gearbeitet, um die Waschbärpopulation langfristig in einem naturverträglichen Rahmen zu halten“, kündigt Sprecher Dennis Dix auf NP-Nachfrage an. Die EU hat den Waschbären auf die Liste der invasiven Arten gesetzt, und will den Bestand in Europa drastisch reduzieren. „Das wird aber nicht mehr gelingen. Der Zug ist abgefahren“, glaubt Biologe Keuling.

Nutria in der Ricklinger Masch: Die Tiere höhlen mit ihren unterirdischen Bauten Dämme, Deiche und Uferböschungen von Bachläufen aus. Quelle: Privat

Bodenbrüter leiden unter immer mehr Räubern

Neben dem Waschbären machen sich noch andere invasive Jäger in und um Hannover breit. Der amerikanische Nerz (Mink), einst aus Pelzfarmen aus Mecklenburg-Vorpommern befreit, geht jetzt hier auf Beutejagd. „Der Marderhund wurde bislang erst auf einer Fotofalle im Tiergarten erwischt. Aber auch ein Vorkommen in der Eilenriede ist wahrscheinlich“, so Dix. Dazu kommen heimische Räuber wie Iltisse, Hermeline und Mauswiesel. „Die Verlierer sind die Bodenbrüter“, sagt Pyka. Denn die stetige Zunahme von Jägern setzt die Population von Feldlerchen, Kiebitzen, Rebhühnern und anderen Vögeln unter Druck. Der Mensch hingegen werde sich mit Wildtieren in der Innenstadt arrangieren müssen und können – egal ob Wildschwein, Fuchs oder Waschbär. Das sieht auch Oliver Keuling von der TiHo so: „Als Biologe würde ich sogar sagen, da geht noch mehr in Hannover. Die Frage ist, was der Mensch bereit ist zu tolerieren.“

Von André Pichiri