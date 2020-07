Was wird aus Hannovers Innenstadt? SPD sorgt sich – und hat Ideen

Hannover

Das Aus für das Karstadt-Haus in der Georgstraße war auch für Hannovers SPD ein Schock. Sie sorgt sich um die Zukunft der Innenstadt: „Das ist noch nicht das Ende des Strukturwandels – und wir müssen darauf vorbereitet sein. Corona hat das jetzt nochmal beschleunigt“, sagt Parteichef Adis Ahmetovic, der in Hannover die SPD zusammen mit Ulrike Strauch führt.

Erstmal verschont: Galeria Kaufhof an der Marktkirche stand nicht auf der Streichliste. Die SPD fürchtet aber, dass die erst der Anfang war. Quelle: Christian Behrens

SPD-Chef: „Den Takt angeben, nicht abwarten“

Wie das gehen könnte, habe Bremen vorgemacht. „Dort haben sie binnen kurzer Zeit nach dem Karstadt-Aus alle wichtigen Akteure zusammengebracht. Das müssen wir auch in Hannover machen“, sagt Ahmetovic, der einen „Innenstadt-Gipfel“ vorschlägt. Neben Stadt und Politik sollen darin auch die Kammern, die City-Gemeinschaft, aber auch die Kulturszene vertreten sein. Daraus soll dann ein Innenstadtbeirat entwickelt werden, der sich auch langfristig regelmäßig trifft. „Dabei darf es nicht nur um Gewerbe gehen, sondern auch um grundsätzliche Fragen wie Verkehr, Kultur und Aufenthaltsqualität“, so Ahmetovic.

Politik und Stadt müssten „jetzt den Takt angeben, nicht abwarten, sondern sagen, welche Zukunft wir uns für unsere Innenstadt vorstellen“. Erste Ideen hat sich die SPD bereits überlegt. Ahmetovic geht nicht davon aus, dass sich für das riesige Karstadt-Haus ein großer, neuer Mieter finden wird. „Das werden wir nicht nur mit Geschäften füllen können. Wir müssen in der Innenstadt Erlebnisse schaffen“.

Hat Ideen: Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic. Er will möglichst schnell einen Gipfel zur Zukunft der Innenstadt einberufen. Quelle: Rainer Dröse

Steintorplatz-Umbau „nicht auf die lange Bank schieben“

In der Karstadt-Immobilie kann er sich auch ein Zentrum für Start-up-Unternehmen vorstellen, außerdem Gastronomie sowie Flächen für Sport, Künstler und Designer. Größere Unternehmen könnten darin Show-Rooms einrichten, um sich und ihre Produkte zu präsentieren. „Wir müssen in einen konstruktiven Austausch mit dem Vermieter kommen und auch bereit sein, über Zuschüsse nachzudenken“, fordert der SPD-Chef.

Damit die Innenstadt mehr als ein Shopping-Erlebnis wird, will er vor allem Sport und Kultur mehr Raum geben. Ein Spiel- und Erlebnisplatz fehle. Entstehen könnte der zum Beispiel am Steintor. In den Plänen für den Umbau ist das auch vorgesehen. Allerdings droht dem Projekt wegen der schwierigen Finanzlage nach der Corona-Krise jahrelange Verzögerung. Ahmetovic hielte das für einen Fehler. „Wir müssen jetzt über das Steintor reden. Wenn wir das auf die lange Bank schieben, vergeben wir Chancen“, glaubt er.

Wichtiges Projekt: Der Steintorplatz sollte nach seinem Umbau mit einer 25 Meter hohen Säule zu einem Magneten in der Innenstadt werden. Aufgrund der schwierigen Finanzlage droht dem Vorhaben jedoch eine Verschiebung. Quelle: Büro Stefan Grieger und Norman Harzer

Autoverkehr raus aus der Kurve bei Sportscheck

Um mehr Flair in attraktiven Bereichen der Innenstadt zu schaffen, kann sich die SPD auch vorstellen, das Auto aus einigen Straßen weitgehend zu verbannen. Kulturmeilen, zum Beispiel mit einem Mitternachtsmarkt am Wochenende, auf dem Künstler ihre Werke zeigen und anbieten, wünscht sie sich an der Staatsoper, dem Künstlerhaus und dem Schauspielhaus. Ein Baustein auch des Citykonzeptes „HannoFuture“, das die Partei im Mai vorgestellt hat. Ahmetovic fragt sich aber auch, warum – vom Lieferverkehr abgesehen – in der Kurve bei Sportscheck „noch weitere Autos fahren müssen“. Diesen Raum könne man zum Beispiel für eine „Gastromeile mit musikalischem Eventcharakter am Wochenende“ nutzen.

Kümmern will sich die SPD aber auch um die Karstadt-Beschäftigten. Ahmetovic schwebt eine Art lokale Jobbörse vor. „Wir müssen stärker auf die eigene Jobvermittlung setzen. Die Üstra hat angekündigt, circa 30 Karstadt-Mitarbeiter zu übernehmen. Es wäre sehr wünschenswert, wenn sich weitere lokale Unternehmen anschließen würden“.

Von Christian Bohnenkamp