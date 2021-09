Was tun gegen Starkregen? Hannover könnte zur Schwammstadt werden

Hannover

Auf Flusshochwasser – etwa nach der Schneeschmelze im Harz – sieht sich Hannover relativ gut vorbereitet. Was aber mit den Gefahren durch Starkregen ist, darüber diskutieren die Experten nicht erst seit den Milliardenschäden und den mehr als 180 Toten bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Hannovers Stadtentwässerung hat anlässlich ihres 125. Geburtstags zu einem Zukunftsforum geladen und dort Herausforderungen der Wasserwirtschaft skizziert.

Immer öfter Extremwetter

Im Juni 2017 hat ein Starkregen Hannovers Kernstadtteile so heftig erwischt, dass die Gullys überliefen, zahlreiche Keller geflutet wurden und in der Innenstadt sogar aus mancher Haustoilette das Wasser sprudelte. Erst vor wenigen Wochen wiederholte sich das Ereignis in Wunstorf und Langenhagen. Der schlimmste Starkregen seit Beginn der Aufzeichnungen vor 83 Jahren aber war am 26. August 2010 – damals fielen 78,8 Liter pro Quadratmeter in kürzester Zeit vom Himmel. Zum Vergleich: Ab 60 Liter in sechs Stunden spricht der Deutsche Wetterdienst von extremem Unwetter.

Mit dem Klimawandel würden solche Ereignisse tendenziell zunehmen, sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Donnerstag bei dem Zukunftsforum. Wobei es manchmal zu viel Regen gebe wie 2017, dann wieder jahrelang zu wenig Regen wie von 2018 bis 2020. „Wir brauchen schnell eine Strategie, mit der wir lernen, mit zu viel und zu wenig Wasser auszukommen“, sagte Lies, denn: „Die Themen, über die wir heute reden, haben keine Zeit.“

Hannover will sich wappnen

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) kündigte an, dass Hannover ein Kompetenzcenter aufbauen werde, das sich mit den Folgen von Extremwetterereignissen beschäftigen soll. Denn es gehe nicht nur darum, das Überlaufen der Kanalisation zu vermeiden, sondern möglichst schon zu verhindern, dass zu viel Wasser auf einmal überhaupt in die Kanalisation kommt. Daran müssten zahlreiche städtische Fachbereiche mitwirken, von der Stadtplanung über die Grünflächenpflege bis zur Stadtentwässerung. „Wasser macht nicht an Zuständigkeiten halt“, sagte Onay.

Über einige Aspekte wird bereits relativ konkret innerhalb der Stadtverwaltung diskutiert:

Abfluss: Straßen könnten künftig so gebaut werden, dass sie bei Starkregen Wassermassen gezielt ableiten.

Straßen könnten künftig so gebaut werden, dass sie bei Starkregen Wassermassen gezielt ableiten. Dachgrün: Neue Flachdächer müssten standardmäßig begrünt werden, damit Regen nicht schwallartig abfließt, sondern zeitversetzt.

Neue Flachdächer müssten standardmäßig begrünt werden, damit Regen nicht schwallartig abfließt, sondern zeitversetzt. Speicherflächen: Mehr Grünflächen in der Stadt müssten als Wasser-Rückhalteareale ausgebaut werden – als Vorbild gilt der Glockseepark am Ihmeufer. Denkbar sind aber auch unterirdische Tankanlagen.

Mehr Grünflächen in der Stadt müssten als Wasser-Rückhalteareale ausgebaut werden – als Vorbild gilt der Glockseepark am Ihmeufer. Denkbar sind aber auch unterirdische Tankanlagen. Wohnsiedlungen: Bei der Neuanlage von Wohn- und Gewerbequartieren müssen künftig noch stärker Starkregenereignisse mitbedacht werden. Hier gilt der Kronsberg mit seinem besonderen Regenwasser-Ablauf- und Speichersystem als Vorbild.

Hannover als Schwammstadt?

Mit all solchen Einzelmaßnahmen könnte Hannover zur sogenannten Schwammstadt werden, die bei heftigem Regen Wasser speichert und bei Trockenheit abgibt. Der Siedlungswasserwissenschaftler Prof. Stephan Köster von der Leibniz-Uni sprach im Zukunftsforum von einem „Paradigmenwechsel: Wir dürfen das Wasser nicht mehr so schnell wie möglich aus der Stadt rausleiten, sondern müssen es speichern“. Nur so lasse sich der Wechsel von Starkregen und Trockenperioden bewältigen.

Er forscht zum Beispiel dazu, wie man in der Schwammstadt mit verschmutzten Niederschlägen umgeht, etwa von Straßen. Oder wie unterirdische Tanks angelegt sein müssen, um damit Parks zu beregnen. Ziel müsse auf jeden Fall sein, für urbane Wassernutzungen nicht immer Trinkwasser zu nehmen, sondern verschiedene Qualitäten von Regen- und Brauchwasser.

Stadtentwässerung reinigt Wasser seit 125 Jahren

Der Stadtentwässerung kommt dabei eine zentrale Aufgabe zu. Sie reinigt jährlich etwa 157 Millionen Liter Abwasser von rund 750.000 Menschen in der Region Hannover. Das Unternehmen mache seit 125 Jahren einen tollen Job im Hintergrund, gratulierte Minister Lies: „Wenn etwas funktioniert, dann ist das selten öffentlich Thema.“

Matthias Görn, seit zwei Jahren Leiter des kommunalen Eigenbetriebs, hat in dem Unternehmen eine Zukunftsstrategie entwickelt, die Investitionen über 2 Milliarden Euro bis 2035 vorsieht. Dabei geht es etwa auch darum, Energie für die Klärwerke zunehmend selbst zu produzieren oder das Abwasser so gut zu klären, dass es direkt weiterverwendet werden kann, anstatt es in die Leine abzugeben – von einer Feldberegnung etwa würde das Grundwasser profitieren.

551 Millionen Euro für Großklärwerke

Doch all das kostet Geld. Allein auf die beiden Großklärwerke entfallen 551 Millionen Euro. Derzeit werden in Herrenhausen zwei Faultürme neu gebaut, die einen alten Faulturm aus den Fünfzigerjahren ersetzen.

Äußerlich schon fast fertig: Die beiden neuen Faultürme in Herrenhausen erhalten noch eine metallisch-schimmernde Oberfläche. Quelle: Christian Behrens

Auch in die Kanäle muss dringend investiert werden. Bundesweit zählen die Stadtentwässerungen zum kostbarsten Eigentum der Städte – allein in Hannover beträgt das Anlagevermögen 817 Millionen Euro – aber in den vergangenen Jahrzehnten ist zu wenig erneuert worden. Für wichtige Projekte wie die Wasserstoffstrategie wirbt Hannover bei Bund und Land um Fördergeld. Wie aber die Erneuerung der Infrastruktur finanziert wird, ist noch offen. „Seit 15 Jahren sind die Gebühren der Stadtentwässerung stabil“, sagt Görn: „Das hat seinen Preis.“

Gebühren oder Steuergeld – Wer bezahlt?

Auch Oberbürgermeister Onay drang bei dem Forum darauf, dass Finanzierungen klar geregelt werden. Denn künftig könnte den Kläranlagen eine vierte Reinigungsstufe verordnet werden, um Nanopartikel aus Medizin- und Chemieprodukten sowie Mikroplastik aus dem Abwasser zu filtern. Auch bei diesem Thema ist – ebenso wie bei der Extremwettervorsorge – völlig offen, wie die Kosten abgerechnet werden sollen: über Finanzhilfen von Bund und Land, also aus dem Steuertopf, oder über die Abwassergebühren, die die privaten und gewerblichen Haushalte direkt belasten.

Von Conrad von Meding