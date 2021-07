Was ist an dem Wort „Schwarzfahren“ denn so schlimm, Frau Eymess?

Hannover

Die „Zigeunersoße“ heißt nun „Grillsoße ungarischer Art“, aus dem „Schwarzfahren“ wird ein „Fahren ohne Fahrschein“ und dass der „Schokokuss“ mal anders hieß, daran erinnert sich kaum noch jemand. Es tut sich was in der deutschen Sprache. Ist das gut so? Übertrieben? Längst überfällig? Die NP fragte nach bei Kabarettistin Wiebke Eymess (42) vom hannoverschen Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“.

Es gibt kein „Schwarzfahren“ mehr bei der Üstra. Wie finden Sie das?

Da regen sich einige gerade ganz schön drüber auf, oder? Oder sagen, dass es Wichtigeres zu besprechen gibt. Ich finde aber, sobald sich Menschen davon diskriminiert fühlen, ist die Diskussion darüber richtig und zeitgemäß. Weil das „Schwarz“ im Falle von „Schwarzfahren“ eben im Kontext von etwas Schlechtem steht.

Wenn auch der Sprachwissenschaftler Eric Fuß von der Ruhr-Uni in Bochum darauf hinweist, in diesem Falle rühre das Wort vom Jiddischen „shvarts“ her, das für „Armut“ stünde und sich ursprünglich einfach bezogen habe auf Menschen, die schlicht zu arm für einen Fahrschein gewesen seien.

Und selbst wenn das so ist: Die emotionalen Reaktionen auf das Thema zeigen doch, wie mächtig Sprache ist. Vielleicht können wir mit sprachlicher Veränderung einen längst überfälligen sozialen Wandel herbeiführen. Sprache schafft ja Realitäten. Daher ist es doch wichtig, seine eigenen Sprachgewohnheiten zu hinterfragen und nicht auf einem Status quo zu bestehen, der unter Umständen nicht mehr zeitgemäß ist. Vielleicht sollten wir weniger über einzelne Wörter streiten, als darüber, ob die Sprache von vor 200 Jahren noch unsere moderne Gesellschaft widerspiegelt. Oder ob sie unterschwellig rassistische Stereotypen zementiert. Unsere Sprache hat viele Neuerungen überlebt, sie kann sich gut neuen Realitäten anpassen. „Smartphone“ und „googeln“ hat es ja auch ins Deutsche geschafft, ohne es zu beschädigen.

Und was ist mit „Indianern“?

Da geht’s aber um Anglizismen, die übernommen werden, nicht um Wörter, die von manchen als unterschwellig rassistisch wahrgenommen werden.Wie ja auch der Begriff „Indianer“, der geschichtlich leicht nachvollziehbar diskriminierend ist.

Das Thema kam neulich in einem anderen Zusammenhang bei uns zuhause auf. Unsere Tochter war zu einem Indianer-Kindergeburtstag mit Verkleiden eingeladen. „Puh“, dachte ich, „geht das heute noch?“ Das ist eines dieser Themen, wo ich als weiße Mitteleuropäerin selbst Schwierigkeiten habe, mich in die Brisanz reinzudenken. Ich finde doch Indianer toll und verkleide meine Kinder aus Verehrung und nicht aus Abwertung. Aber je mehr man zu dem Thema liest, desto mehr stellt man fest, so einfach ist es nicht.

Und? Wie haben Sie reagiert?

Ich habe alle Bücher herausgesucht, die ich über die First Nations habe, wie sie heute ja genannt werden. Und dann habe ich unseren Kindern von den Stämmen erzählt, von ihrem Schicksal, warum sie fälschlicherweise „Indianer“ genannt wurden. Sie waren ja zuerst da. Sie sind keine Indianer, sie sind die First Nations. Und ihre heiligen Symbole sind kein Karnevalskostüm für Menschen, deren Vorfahren ihnen Leid angetan haben. Der Fund der Massengräber in Kanada zeigt ja, dass die Geschichte längst nicht aufgearbeitet ist. Unsere Tochter hat sich dann als Fantasie-Waldmensch verkleidet, in Türkis mit Federschmuck von unseren Hühnern. Das fand sie genauso gut als Kostüm. Unsere Kinder lernen die Sprache ja erst und sind sehr hellhörig, mit welchen versteckten Untertönen wir Wörter benutzen. Und Indianer ist ja ähnlich wie Zigeuner eine Fremdbezeichnung, die ein Machtgefälle suggeriert und Stereotypen produziert.

Einem Machtgefälle entgegenwirken, soll auch das Gendern, das gerade ebenfalls großen Einfluss auf die Sprache nimmt.

Definitiv. Ich habe von Beginn an unseren Kindern gegenüber immer beide Berufsbezeichnungen genannt: Astronaut und Astronautin, Polizist und Polizistin, Erzieher und Erzieherin. Als ich einmal aus alter Gewohnheit nur die maskuline Form benutzt habe, hat unser fünfjähriger Sohn mich sofort korrigiert. Beide Kinder sollen wissen: „Die Welt steht euch offen, unabhängig von eurem Geschlecht.“ Und genau das wünschen wir uns doch auch für unsere Gesellschaft, dass jeder die gleichen Chancen hat.

Die Anstrengung der Veränderung

Vielleicht fühlen sich manche überfordert davon, dass da plötzlich so viel auf einmal durch die Sprache auf sie einprasselt.

Klar überfordert das und ist erstmal anstrengend. Wenn wir alte Gewohnheiten über Bord werfen müssen, kann das sogar beängstigend sein. Aber was wiegt denn schwerer? Die Anstrengung der Veränderung oder die Verletzung und Ausgrenzung durch unseren Status quo? Ich hoffe, dass wir eines Tages zu einer Entspannung der Sprache zurückfinden, weil all die neuen Begrifflichkeiten dann unsere neue Normalität sein werden. Zur Zeit sprechen viele wie auf rohen Eiern. Vielleicht entwickeln sich eingedeutschte Begriffe für People of Color oder First Nations, die auch Menschen ohne Englischkenntnisse leicht über die Lippen gehen. Manche tun sich schwer mit neuen Begriffen, weil sie Angst haben, sie falsch zu benutzen und sich nicht lächerlich machen wollen.

Die Kabarettistin Wiebke Eymess Seit ungefähr 13 Jahren sind sie nun im Geschäft: Wiebke Eymess (42) und ihr Lebens- und Kabarettpartner Friedolin Müller (36). Gemeinsam treten sie auf als „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“. Wo der Name herkommt? Von Oma Eymess: „Wenn sie früher im Doppelkopf schlechte Blätter hatte, hat sie irgendwann die Karten hingeworfen und gebrummelt: ‚Gute Nacht, Marie, das Geld liegt auf der Fensterbank.’“ Den Spruch hatte die Enkelin so lustig gefunden, dass sie seinen Ursprung nachprüfte. „Als ich meiner Oma dann erzählt habe, dass Soldaten früher Prostituierten Geld mit dem Spruch auf der Fensterbank hinterlassen haben, war Oma das furchtbar peinlich.“ Aber die Enkelin hatte einen prima Namen fürs Kabarett. Beim Studium in Hildesheim hatten sich Eymess und Müller kennengelernt, sie hat ihr Diplom gemacht im Kreativen Schreiben, er als Kulturwissenschaftler. Gemeinsam haben sie zwei Kinder (6, 8) und leben mit ihnen auf einem Dorf im Umland von Hannover. In ihrem Genre sind die beiden sehr erfolgreich: Den Münchner Kabarett-Kaktus haben sie schon gewonnen, die Sankt Ingberter Pfanne im Saarland. Und seit Corona hat Wiebke Eymess einen Podcast bei SWR 3, der Popwelle des Südwestrundfunks, die mit 3,60 Millionen Hörern täglich als der erfolgreichste Radiosender Deutschlands gilt. „Tage in Corona“ erzählt dort Anekdoten aus dem täglichen Leben. https://www.wiebke-eymess.de

Ähnlich wie im Feminismus, im Manager- oder PR-Sprech und selbst beim Personal Trainer.

Wie immer mit Fachjargon, den erstmal nur wenige verstehen. Was nur verdeutlicht: Sprache kann sehr wohl ausgrenzen oder diskriminieren. Darum ist die Frage, ob diese Diskussion nötig ist in Zeiten von Pandemie, Klima- und Hochwasserkatastrophen eine Frage aus einer bequemen Machtposition heraus. Aber die Diskussion ist nicht unwichtig, sonst erklären wir auch den Aufschrei für unwichtig, der zu der Diskussion geführt hat. Die 68er haben sich mit aller Kraft vom Nazi-Vokabular abgegrenzt, die Aufgabe der jetzigen Generation ist es, unsere Sprache an die sich öffnende Gesellschaft anzupassen.

An die Regenbogengesellschaft.

In der die Menschen an sich zählen und nicht ihre Religion, Hautfarbe, sexuellen Vorlieben oder körperliche Beschaffenheit. Ich hoffe auf eine Zeit, in der ich als Kabarettistin Witze über alles und jeden machen kann, ohne auf Zehenspitzen um die Tretminen politischer Korrektheit herumzutrippeln. Weil die heute noch diskriminierten Randgruppen dann gleichberechtigter Teil der Mehrheitsgesellschaft sind und wir gemeinsam und auf Augenhöhe herzlich übereinander lachen können.

Von Verena Koll