Was hat Corona mit der Gesellschaft gemacht, Frau Ohlbrecht?

Hannover

Heike Ohlbrecht ist Soziologie-Professorin am Institut für Gesellschaftswissenschaften an der Otto-von-Guericke Universität in Magdeburg. Sie erklärt im NP-Interview, warum Corona uns noch lange beschäftigen wird.

Für Soziologen muss die Pandemie ein Glücksfall sein, oder?

Das könnte man fast so sagen. Viele soziale Phänomene oder Probleme zeigen sich wie unter einem Brennglas. Corona ist sicher das größte psychisch-soziale Experiment der vergangenen Jahrzehnte und stellt eine historisch kaum vergleichbare Situation da.

Was fällt besonders auf?

Wir denken über geschlechtsspezifische Arbeitsteilung neu nach, wir sehen Belastungen in den Familien und stellen die Frage, wie gerecht es dort zugeht. Wie kann man sich die Arbeitslast teilen, wenn Kita und Schule wegfallen und man auch nicht auf die Großeltern zurückgreifen kann?

Lassen Sie mich raten: Es trifft die Frauen?

Ja, Studien bestätigen, dass es vor allem die Frauen sind, die für das Homeschooling und die Care-Arbeit - also das Kümmern und Sorgen - in den Familien zuständig sind. Dass insbesondere Mütter ihre Arbeitszeiten stärker reduziert haben. Es gibt aber auch andere soziale Ungleichheiten, die nicht nur die Frauen betreffen. Denn vom Home Office beispielsweise können Frauen und Männer mit höherem Bildungshintergrund stärker profitieren.

Welche Ungleichheiten?

Zementiert wurden neue und alte soziale Ungleichheiten. So haben Menschen aus niedrigen sozialen Milieus weniger Ressourcen, die sie einsetzen können, um die Situation zu bewältigen. Allein die Wohnverhältnisse sind ungleich verteilt. Wenn man mit drei Kindern in einer kleinen Wohnung ohne Garten oder Balkon sitzt, ist es etwas anderes, als wenn man ein Haus mit Garten hat. Wir sehen, welche Branchen stärker betroffen sind. Branchen wie Gastgewerbe, Hotelbetriebe – hier gibt es Kurzarbeit, die Stellen sind unsicher, es sind große finanzielle Probleme entstanden. Auch gesundheitliche Ungleichheiten werden sichtbar, denn auch die Lebenserwartung ist nach den sozialen Milieus unterschiedlich. Die Krankheitshäufigkeiten und die Mortalität sind ungleich verteilt. Dazu kommt: Die Gefahr, sich anzustecken, ist in bestimmten Berufen - wie etwa in der Fleischfabrik - höher als im Homeoffice.

Was machen Pandemie und Lockdown mit unserer Seele?

Wir haben im März 2020 eine Online-Befragung durchgeführt und nach Gefühlen und Empfindungen gefragt. Da zeigte sich, dass sich Erschöpfungssymptome ausbreiten und die Einsamkeit – auch bei jüngeren Menschen – zugenommen hat. Die Lebenszufriedenheit nahm stark ab, Sorgen und Ängste nahmen zu. Wir werden im März 2021 eine zweite Befragung durchführen und ich vermute, dass sich dies verstärkt hat. Im ersten Lockdown machten wir noch „kleine Gewinne“ wie Zeitgeschenke etwa für die Familie aus. Ob sich das bestätigt, wage ich zu bezweifeln.

Wird die Pandemie die Gesellschaft nachhaltig verändern oder machen wir dort weiter, wo wir vor Corona aufgehört haben?

Wir können dort nicht weitermachen, dafür ist die Erfahrung zu prägend. Durch Covid-19 ist eine in diesem Ausmaß nicht bekannte Unsicherheit in unser Leben gekommen. Diese Pandemie trifft uns in einer Zeit, in der wir dachten, alles im Griff zu haben. Die in vergangenen Jahrhunderten sogenannte „Herrschaft der Krankheit“ schien gebannt gewesen zu sein, diese Sicherheit fehlt uns nun. Diese Zeit bleibt im kollektiven Gedächtnis. Vielleicht werden wir weltweit eines Tages von der Corona-Generation sprechen.

Wird das Phänomen der sogenannten Querdenker bleiben, die sich in einer Diktatur wähnen, weil sie Maske tragen müssen?

Mein persönlicher Eindruck ist, dass es bleiben wird. Es gibt einen Prozentsatz von Menschen, die wir mit rationalen Argumenten nicht erreichen.

Von Petra Rückerl