Wie soll der Unterricht an Grundschulen in Corona-Zeiten organisiert werden? Diese Frage beantwortet jede Schule nach NP-Recherche offenbar selbst. Und hat dafür auch das Okay von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD).

An einigen Grundschulen gibt es keinen Englischunterricht

Seit dem 4. Mai läuft an Hannovers Grundschulen wieder der Präsenzunterricht – bislang sind die Jahrgänge drei und vier in halbierter Klassenstärke zurückgekehrt. Doch während Jungen und Mädchen an einigen Grundschulen nur noch in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht beschult werden, werden an anderen Grundschulen im Stadtgebiet weiterhin nahezu alle Fächer unterrichtet. Vor allem Eltern von Viertklässlern sind angesichts dieser Ungleichheit zunehmend besorgt. Mutter Petra L. zur NP: „Meine Tochter wird nun nicht mehr in Englisch unterrichtet, hat am Ende also einen weiteren achtwöchigen Unterrichtsausfall in diesem Fach.“ Nach den Sommerferien wechselt ihre Tochter auf ein Gymnasium. „Und trifft dort dann vermutlich auf andere Kinder, die die ganze Zeit über Englisch hatten. Mein Kind wird jetzt also benachteiligt, das darf doch nicht sein.“ Auch eine Grundschullehrerin, die anonym bleiben will, sagt: „Wenn es um Inhalte geht, braucht es klare Vorgaben des Ministers, damit die Bildungsschere nicht noch weiter auseinander geht.“

Im Kultusministerium heißt es dazu, allgemeinverbindliche Regelungen seien nicht zu jedem Aspekt sinnvoll, da es regional und schulspezifisch sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen gebe. Tonne befürwortet schulinterne Lösungen. Der Minister habe die Lehrkräfte aufgefordert, „den Schwerpunkt auf Üben, Wiederholen und Festigen von Gelerntem zu legen – und damit eine Konzentration auf Basiskompetenzen“. Ein Sprecher: „Grundsätzlich können nahezu alle Fächer unterrichtet werden mit Ausnahme von Sport.“

Präsenzunterricht und Homelearning ist eine Einheit

Die Organisation des Präsenzunterrichtes sei dabei von vielen Faktoren abhängig, heißt es. An erster Stelle stehe der Gesundheitsschutz. Danach entscheide die Schule, was möglich ist und wie sie den Unterricht und Stundenplan gestalten kann, so der Sprecher: „Halbe Lerngruppen und Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, führen dazu, dass die Stundentafel im Präsenzunterricht nicht vollumfänglich umgesetzt werden kann.“ Gleichwohl müsse man schulorganisatorisch den Präsenzunterricht und das Lernen zu Hause als Einheit betrachten. „Wenn im Präsenzunterricht ein Fach nun nicht angeboten werden kann, soll dies beim Lernen zu Hause berücksichtigt werden“, so der Sprecher.

