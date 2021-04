Hannover

Am Mittwoch starten in Niedersachsen die Impfungen in den Hausarztpraxen. Ziel ist es, noch mehr Menschen impfen zu können und die Kapazität zu steigern. Bisher wurde ausschließlich in den Impfzentren und durch mobile Teams geimpft. Die 52 Impfzentren können in der Woche bis zu 180.000 Menschen gegen Covid-19 impfen. Ab dem 7. April versorgt der Bund nun auch die Hausarztpraxen mit Vakzin.

Wer soll von Hausärztinnen und Hausärzten geimpft werden?

Noch immer ist der Impfstoff in Deutschland knapp. Deswegen werden in den Praxen vorrangig Menschen geimpft, die älter als 70 Jahre alt sind. Mark Barjenbuch, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), macht deutlich: „Die Praxen werden den Impfstoff gemäß den Priorisierungsvorgaben des Bundes verimpfen.“ Darunter fallen auch Menschen, die unter 70 sind und Vorerkrankungen haben.

Wie läuft die Terminvergabe?

Die Impfberechtigten brauchen sich laut Sozialministerium nicht selbstständig um einen Impftermin kümmern. Die Praxen gehen auf die Menschen zu – die Terminvergabe erfolgt durch eine Einladung.

Wird ausschließlich in Hausarztpraxen geimpft?

Laut der KVN können grundsätzlich alle Praxen impfen. Vorrangig sollen zunächst die Medizinerinnen und Mediziner immunisieren, die einen größeren Anteil von Menschen über 70 betreuen. Derzeit ist unklar, wie viele Ärzte tatsächlich impfen. Die Praxen können das Vakzin selbstständig über die Partnerapotheke bestellen. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) betont: „Neben zuverlässigen und konstant hohen Impfstofflieferungen durch den Bund brauchen wir die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, damit wir noch schneller mehr Menschen impfen können.“

Wie viel Impfstoff wird geliefert?

Die Arztpraxen erhalten zunächst bis zu 20 Impfdosen in der Woche. Die genaue Menge ist abhängig von der endgültigen Zahl der teilnehmenden Praxen.

Welcher Impfstoff wird geliefert?

In den ersten zwei Wochen nach Ostern erhalten die Arztpraxen ausschließlich das Vakzin von Biontech und Pfizer. Für Mitte April hat der Bund eine neue Impfstofflieferung des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca angekündigt. Der soll laut dem Sozialministerium dann ebenfalls in den Hausarztpraxen verabreicht werden. Langfristig sollen alle verfügbaren Vakzine bei Ärztinnen und Ärzten verimpft werden können.

Ist es möglich, zwischen den Impfstoffen zu wählen?

Eine Wahl des Vakzins ist nicht möglich. Wer einen bestimmten Impfstoff nicht erhalten möchte, kann allerdings ablehnen. Die Person muss dann aber solange auf einen neuen Impftermin warten, bis der Bund die Impfstoffwahl ermöglicht.

Von Mandy Sarti