Hannover

Am Freitagmittag sahen Passanten Schüler mitten in der Fußgängerzone auf dem Boden liegen. Am Fuße des Schiller-Denkmals taten sie so, als würden sie schlafen und dabei Albträume haben – von Rassismus- und Gewalterfahrungen. Ein Teil des Lebens von Grenzgängern.

Straßentheater von Hannovers Sprachlerklassen

Und dieses haben etwa 100 Schüler aus sieben Sprachlerklassen von Hannovers integrierten Gesamtschulen theatralisch inszeniert: in der Georgstraße, am Opernplatz sowie Platz der Weltausstellung.

In einer Aufführung stellten die ausländischen Kinder dar, wie sie Deutsche wahrnehmen und in einer anderen, was Weihnachten für sie bedeutet. Mitten in der Stadt. „Wir wollten den Schülern eine Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Ihnen eine öffentliche Plattform geben. Und sie in Kontakt mit den Hannoveranern bringen“, so Organisator Hendrik Becker (41) vom Theater Löwenherz.

Ein Tanz-Flashmob

Nach den Einzelaufführungen kamen alle Schüler am Kröpcke zusammen –für den finalen Akt. An dessen Ende nahmen die Kinder Passanten an die Hand, um gemeinsam mit ihnen zu tanzen. Becker: „Es war toll zu sehen, wie unter anderem eine 90-Jährige Hannoveranerin mit den ausländischen Schülern zu arabischer Musik tanzte.“

Das Projekt wurde von der Region Hannover gefördert. In jedem Jahr führen die integrierten Gesamtschulen der Stadt im Netzwerk gemeinsame Aktionen durch.

Von Josina Kelz