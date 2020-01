Milder Januar: Blühen bald die Obstgärten?

Hannover

Der extrem milde Winter hat auch Auswirkungen auf den Rhythmus der Natur. Angesichts zweistelliger Temperaturen hoffen Obstgärtner, dass ihre Bäume nun nicht frühzeitig aus der Winterruhe erwachen. Setzt die Blüte zu früh ein, drohen bei einem plötzlichen Kälteeinbruch Ernteausfälle. Auch einige Insekten könnten in der falschen Annahme ausfliegen, jetzt schon ausreichend Nahrung zu finden.

Die Blütenbildung leidet

Auf der Obstplantage Hahne in Laatzen werden die Bäume gerade fit gemacht für die Obstblüte. „Wir beschneiden jetzt die Zweige, die Knospen sind aber zum Glück noch geschlossen. Hier herrscht also noch Winterruhe“, sagt Besitzer Klaus Hahne. Und das soll je nach Obstsorte auch noch eine Weile so bleiben. Normalerweise machen im März und die Aprikosen und Zwetschgen den Anfang. „Wenn das warme Wetter sich aber noch länger hält, könnte es auch schon früher losgehen“, weiß der Obstbauer. Für ihn sind Wetter-Wünsche derzeit ein ganz schmaler Grat. Setzt die Obtsblüte zu früh ein, wäre jeder weitere Kälteeinbruch fatal. Dann drohen die empfindlichen Knospen zu erfrieren, gleichbedeutend mit Einbußen bei der Ernte. Gleichzeitig hofft Hahne aber auch auf eine Abkühlung. Denn genau die brauchen wiederum die Erdbeeren, um ihre Blüten zu entwickeln. „Noch haben sie die notwendige Kältesumme nicht erreicht. Deshalb lüften wir momentan die Folienhäuser, damit es ein bisschen kühler wird“, erklärt Hahne. Wirklich weiter helfe aber nur ein Wetterumschwung, dafür bleibe noch bis Ende Februar Zeit. Ansonsten leide die Blütenbildung und somit auch der Ertrag.

Frühblüher im Berggarten

Auch in den Herrenhäuser Gärten sind die Frühblüher schon in den Startlöchern, allerdings noch im normalen Rahmen. Dass das eine oder andere Alpenveilchen schon das pinke Köpfchen in die Höhe reckt, sei laut Gartenmeister Ingmar Guldner nicht so ungewöhnlich. „In zwei Wochen könnte es aber schon deutlich frühlingshafter aussehen, falls sich das milde Wetter hält.“

Bienen brüten zu früh

Zum Problem kann die Witterung derweil für Insekten werden. Bei den milden Temperaturen erwachen etwa die ersten Bienen aus der Winterruhe und starten ihre Brutaktivitäten. „Bei uns sind einige Bienen schon wieder in der Brut“, bestätigt Horst Schäfer, Vorsitzender des Kreisimkervereins. Damit die Eier sich gut entwickeln, werden sie von den Bienen warm gehalten – und zwar bei konstanter Temperatur von 35 bis 36 Grad. Das Problem: Bei einem Kälteeinbruch wird das deutlich schwieriger, die Bienen würden dann mehr Energie und mehr Futter benötigen, um die Brut zu wärmen. Stattdessen fressen sie sie in der Regel auf. „Dann war der Aufwand, den die Tiere bis dahin investiert haben, praktisch vergebens“, so Schäfer. Ein weitere Grund, warum die Tiere besser eine längere Winterruhe einhalten sollten. Die Varroamilbe, die als Parasit ganz Bienenvölker ausrotten kann, pflanzt sich ausschließlich in der gedeckelten Brut fort. Insofern trägt eine lange Pause dazu bei, die Ausbreitung der Milbe auf natürliche Weise zu begrenzen. „Deshalb hoffen wir als Imker immer noch darauf, dass es kälter wird. Auch wenn das bedeutet, dass dann die eine oder andere Brut nicht durchkommt.“

Von André Pichiri