Warum der Maschsee (fast) das beliebteste Gewässer Deutschlands ist

Hannover

Ein See mitten in der Stadt, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und so landet Hannovers Maschsee bei einer Hashtag-Auswertung auf dem Foto-Netzwerk Instagram mit 93.441 Nennungen auf den neunten Platz. Öfter posteten Nutzer – mit zugegeben großem Abstand – nur die Namen von Seen in Süddeutschland, etwa Touristenmagneten wie den Bodensee (Platz 1, 1.590.687) oder den berühmten Königssee in Berchtesgaden (Platz 5, 190.049 Nennungen).

Die Autoren des Rankings betonen den sportlichen Charakter des Maschsees: „Im künstlich angelegten See trainieren mitten in der Stadt Segler und Kanuten, Tretbootfahrer entspannen auf dem Wasser, Fahrradfahrer und Jogger umrunden den See.“ Und wer weiß, ob es unser Lieblingsgewässer nicht sogar aufs Treppchen geschafft hätte, würden wir nun auch noch das Maschseefest feiern ...

Anzeige

Das Steinhuder Meer. Quelle: Mirko Bartels

Weitere NP+ Artikel

Ein weiterer See in der Region Hannover hat es auf die vorderen Plätze geschafft: Das Steinhuder Meer landete mit 66.638 Nennungen auf Platz 14 und damit höher als etwa die Müritz (Platz 17) in Mecklenburg-Vorpommern oder der Kochelsee in, na klar, Bayern.

Aufgestellt hat dieses Ranking das Reiseportal holidu.de. Dafür haben die Macher Instagram nach 3070 Seen durchsucht, Stand: Juli 2020.

Von Fabian Mast