Warum der Italien-Urlaub für ein Paar aus Hannover gleich zweimal platzte

Hannover

Die Reise war gebucht, die Vorfreude auf den Urlaub auf der Halbinsel Ischia im Golf von Neapel groß. Doch Bella Italia bekommen Angelika Seibert (65) und Peter Schubert (64) aus der List wohl nur auf den Fotos im Reiseprospekt zu sehen. Nach der Thomas-Cook-Pleite können sie die übers Reisebüro separat gebuchten Flüge wohl ersatzlos abschreiben. Was umso bitterer ist, als es für das Paar schon der zweite Anlauf auf den Urlaub war. „Und zum zweiten Mal wird uns die Vorfreude unverschuldet genommen“, sagt Schubert.

Eigentlich wollten die beiden die Reise schon in den Sommerferien antreten. Doch schon da meinte es das Schicksal nicht gut mit ihnen: Schubert erlitt eine üble Verletzung am Auge, die Netzhaut löste sich ab. Per Not-OP bekam er eine neue Linse eingesetzt und die Netzhaut wurde mittels Laserbehandlung wieder fixiert. „Da die Ablösung so groß war, musste das Auge mit Gas gefüllt werden. Das bedeutete, dass ich acht Wochen weder fliegen noch in große Höhen durfte“, schildert der 64-Jährige die erste Hiobsbotschaft. „Da war der Urlaub erstmal geplatzt.“

Bei der ersten Umbuchung ging noch alles gut

Also, was tun? Das Hotel auf Ischia hatten die beiden selbstständig im Internet gebucht, die Flüge jedoch in einem Neckermann-Reisebüro über Thomas Cook. „Weil wir selbst keine Direktflüge gefunden hatten“, so Schubert. Glücklicherweise konnten sie beides auf die Herbstferien umbuchen. Das ging, weil das Hotel noch Kapazitäten hatte und bei den Flügen die Rücktrittsversicherung wegen Krankheit griff.

Nun endete die Freude auf einen Traumurlaub zum zweiten Mal abrupt. Die Pleite von Thomas Cook war ein Schock für das Paar. Diesmal verfallen ihre Flüge wohl ersatzlos – 750 Euro sind futsch. Denn: Nur wenn die Flüge Bestandteil einer Pauschalreise sind und ein entsprechender Sicherungsschein vorhanden ist, haben Betroffene ein Anrecht auf Erstattung. Sie können sich mit ihrer Schadensmeldung über ein Online-Formular an den Dienstleister Kaera AG wenden. „Das werde ich auch tun, ohne Sicherungsschein habe ich aber eigentlich keine Hoffnung, dass wir etwas wiederbekommen“, schätzt Schubert die rechtliche Lage realistisch ein.

Italien-Urlaub ist geplatzt

Damit hat sich auch der Urlaub am Golf von Neapel erledigt. Die Plätze in ihrem Flieger nochmal komplett neu zu buchen, kommt für das Paar finanziell nicht infrage. So kurzfristig wäre das ein teures Vergnügen, erst recht in den Herbstferien. Vielmehr geht es nun nur noch um Schadensbegrenzung, um nicht auch noch auf den Hotelkosten sitzen zu bleiben. Am Montag will sich Schubert mit der Unterkunft in Verbindung setzen. Ob die Einrichtung sich ein zweites Mal so kulant zeigt? „Wir werden sehen“, sagt der 64-Jährige. Seine Reiserücktrittsversicherung greift in diesem Fall – anders als bei der Krankheit – wohl nicht. Was bleibt, ist großer Frust: „Es ist wirklich zum Verzweifeln“, sagt Schubert. „Für uns ist es eine sehr große Enttäuschung.“

Von André Pichiri