Warum darf Dax Bierbörse trotz Disko-Verbot öffnen?

Vor gut einer Woche hatte Niedersachsens Landesregierung auf die steigenden Infektionszahlen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer geänderten Corona-Verordnung reagiert. Seit vergangenen Mittwoch müssen Diskotheken und Clubs sowie Shishabars bereits ab einer Inzidenz von über 10 schließen.

Und so war es in Hannovers Disko- und Clubszene am Wochenende ziemlich still. In der Dax Bierbörse an der Hamburger Allee wurde dennoch gefeiert. Bier und Wodka Red Bull gab es dort zu Schnäppchenpreisen.

Warum darf die Dax-Bierbörse trotz Disko-Verbot öffnen?

Der Club war Mitte Juli in die Schlagzeilen geraten: Eine junge Frau aus Schaumburg hatte in der Dax-Bierbörse gefeiert. Am Abend war ihr Antigen-Schnelltest, der noch am Eingang gemacht worden war, negativ. Zwei Tage später merkte sie Symptome. Ein PCR-Test bestätigte die Corona-Infektion. 1116 Gäste und die Mitarbeiter mussten zwei Wochen in Quarantäne, da zu dem Zeitpunkt die Maskenpflicht in allen Clubs und Discos aufgehoben war. Doch viele Party-Gäste hatten ihre Kontaktdaten nicht korrekt in Listen eingetragen, dies erschwerte die Kontaktnachverfolgung für das Gesundheitsamt erheblich.

Doch warum durfte die Dax-Bierbörse trotz Verbot des Landes am Wochenende öffnen? Regionssprecher Christoph Borschel betont: „Alles legal. Die Dax Bierbörse darf als gastronomischer Betrieb öffnen.“ Konkret bedeutet das: Alkohol ausschenken ist erlaubt, Disko- und Tanzbetrieb sind hingegen tabu. Stichprobenartige Kontrollen habe die Region nicht gemacht. Nach Angaben von Dax-Inhaber Theodor Vagt seien die Tanzflächen mit Tischen zugestellt gewesen, zudem hätten die Gäste ihre Daten hinterlegt und auf ihren Wegen zum Platz Maske getragen. Borschel: „Wir gehen davon aus, dass sich die Betreiber an die Vorgaben halten. Dazu gehören auch die bekannten Corona-Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise die Abstandsregeln.“ Auch der Polizei Hannover seien keine Verstöße bekannt.

Diese Regeln gelten für Shishabars

Für Shishabars gelten die gleichen Regeln. „Sie dürfen ebenfalls öffnen, sofern sie keine Shisha-Pfeifen anbieten“, erklärt der Regionssprecher.

Bierbörsen-Betreiber Theodor Vagt blickt ernüchtert auf die letzten Tage zurück. „Wir hatten schon vergangene Woche Mittwoch und Donnerstag geöffnet. Ein echter Reinfall. Wir hatten nur einen Umsatz von lediglich 60 Euro.“ Am Wochenende seien an beiden Öffnungstagen insgesamt 200 Gäste gekommen. Das Geschäft sei komplett eingebrochen, so Vagt: „Wirtschaftlich ist das eine Katastrophe. Dieses Wochenende wagen wir noch einen Versuch, sonst machen wir wieder dicht.“

Bierbörsen-Chef: „Besser legale Parties bei uns als illegale“

Der Dax-Chef ist enttäuscht von der Politik: „Wir Clubs sollen nun die Schuldigen sein und werden dafür öffentlich an den Pranger gestellt.“ Die Inzidenzen würden zwar steigen, aber die Neuzugänge in Krankenhäuser nicht, stellt Vagt sachlich fest: „Die Inzidenz als alleiniges Kriterium hat ausgedient. Und die Politik sollte sich auch klar machen: Wenn man den Menschen keine legalen Optionen zum Feiern und Tanzen anbietet, finden sie selbst Wege und die können nicht so leicht vom Gesundheitsamt überwacht werden. Besser legale Parties bei uns mit Hygienekonzepten und Gäste-Dokumentation als illegale Feiern in irgendwelchen Wohnungen.“

