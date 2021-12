Warum NP-Zusteller Frank Gütermann seine Früh-Touren genießt

Langenhagen

Kleines Jubiläum: Seit 20 Jahren begleite ich nun in jedem Dezember eine Zustellerin oder einen Zusteller bei der nächtlichen Tour. Immer noch bin ich begeistert, welch gute Laune diese fleißigen Menschen schon zu einer Zeit haben, zu der ich mit ganz kleinen, verschlafenen Augen in die Welt schaue. Frank Gütermann macht da keine Ausnahme. „Guten Morgen“, ruft der 64-Jährige fröhlich und beginnt seine vierrädrige Karre zu schieben, „ich habe schon auf dich gewartet, wir müssen gleich los“.

Es ist 3.58 Uhr, rund um die Ablagestelle in der Hindenburgstraße in Langenhagen ist kein einziges Fenster erleuchtet, das griechische Restaurant Ropoto nebenan öffnet zum Mittagstisch erst in sechseinhalb Stunden. Für Gütermann ist es schon die zweite Tour an diesem Freitag, erst geht der zweifache Vater und Opa des eineinhalbjährigen Telly von zwei bis vier Uhr mit 155 Zeitungen fünf Kilometer, danach trägt er auf einer 7,5-Kilometer-Strecke noch mal 100 Exemplare von NP und HAZ aus. Macht in der Woche 75 Kilometer.

„Eine Art Morgengymnastik“

„Für mich ist das eine Art Morgengymnastik“, sagt der gelernte technische Zeichner, der eine dreiviertellange Hose trägt, obwohl nur drei Grad sind, „so spare ich mir das Fitness-Center“. Hinein geht es in die Dunkelheit Langenhagens, traumwandlerisch sicher findet Gütermann auch dort seinen Weg, wo nicht mal Bewegungsmelder ihn weisen. Die Europa-Siedlung nennt er selbst „meinen kleinen Irrgarten“, alles sieht gleich aus, jedes Haus hat zwei Eingänge im Erdgeschoss und zwei weitere im Obergeschoss, es geht rauf und runter im Stechschritt. Die Zeitungen stets im linken Arm, rechts fehlt dem gebürtigen Langenhagener seit Geburt der Unterarm. „Wahrscheinlich ein Contergan-Schaden“, erklärt Gütermann.

Zwischendurch spricht Gütermann über sein liebstes Hobby – das Laufen. Gütermann war Abteilungsleiter Leichtathletik bei Sparta Langenhagen, ist jetzt aktiv beim Leichtathletikclub Langenhagen (LAC), rennt dreimal die Woche zwischen 20 und 30 Kilometer und hat ein Dutzend Marathons hinter sich. Bestzeit: 3:09 Stunden.

2019 Landesmeisterschaft gewonnen

2019 gewann der 1,72 Meter große Top-Athlet die Landesmeisterschaft in seiner Altersklasse, „darauf bin ich schon ein bisschen stolz“, sagt er völlig zu Recht. Ich addiere seine Zustellwege und Laufstrecken und rufe laut, gerade als eine erste Gassigeherin mit weißem Hund ihre Haustür aufschließt: „Da bist du ja jede Woche 150 Kilometer zu Fuß unterwegs.“ Gütermann nickt, klopft auf den flachen Bauch seines 58 Kilogramm leichten Körpers und sagt: „Hat echt Vorteile. Ich kann immer alles essen. Auch ganz viel Schokolade.“

Frank Gütermann steckt eine NP in den Briefkasten – seine letzte Zeitung für diesen Tag. Quelle: Dannowski

Seit sieben Jahren hat Frank Gütermann, der im Januar 65 wird, seine festen Touren, vorher war er fünf Jahre Springer und hat „ganz Langenhagen kennengelernt“. Hier, in der Kernstadt und Nähe seines Reihenhauses, „kenne ich in jeder Straße jemanden persönlich“, erzählt er und zeigt wie zum Beweis auf ein Eckhaus: „Da wohnt der ehemalige Rektor der IGS Langenhagen.“

Um 5.24 Uhr die letzte Zeitung im Kasten

Rechts zwei NPs, links dreimal HAZ und eine Süddeutsche, um 5.24 Uhr steckt Gütermann die letzte Zeitung für diesen Morgen in einen Briefkasten, jetzt sind schon etliche Autos unterwegs und einige Fenster hell erleuchtet. Langenhagen wacht langsam auf, Gütermann hat es hingegen fast geschafft. Auf einer Fassade tanzen Hunderte kleine Weihnachtslichter. Gütermann schwärmt gerade von seinen Kunden, „die meine Arbeit bei Wind und Wetter gerade im Winter zu schätzen wissen“.

Zehn Umschläge mit einem Weihnachtsgruß und meistens mit einem Schein garniert, fand er schon in seinem Briefkasten, und „es werden noch viel mehr kommen. Im Schnitt bedankt sich so jeder Dritte. Ich finde das rührend und extrem wertschätzend.“ Vom Zusatz-Geld sind regelmäßig neue Laufschuhe drin, das ist bei dem Trainingspensum auch dringend nötig.

Um 5.40 Uhr stehen wir wieder vorm Griechen, für Gütermann beginnt jetzt das tägliche Ritual: „Kaffee kochen und beim ersten Schluck die Titelseite der NP lesen, dann ab ins Bett bis zehn Uhr und gemütlich frühstücken mit dem Rest der Zeitung.“

