Warum Johannes Oerding so gerne in Hannover spielt

Hannover

Zur Sekunde begeistert Johannes Oerding (38) seine Fans in der ausverkauften Tui-Arena. Die NP hatte die Gelegenheit, Samstagabend kurz mit dem Musiker Backstage zu sprechen.

Herr Oerding, das Konzert in der TUI-Arena hat noch nicht mal angefangen, da ist schon klar: Sie kommen wieder! Im Sommer 2021 spielen Sie bei uns auf der Expo Plaza.

Ich habe erstmal geschluckt, als ich gesehen habe, wie viele Leute da Platz haben – 25.000! Es wird bis dato mein größtes Konzert werden. Ich bin beruhigt und froh, dass es in Hannover stattfindet, auf Hannover ist einfach Verlass. Und ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann.

Ist es denkbar, dass Sie – weil es eben die größte Show Ihrer Karriere wird – das Duett „Ich hab‘ Dich nicht mehr zu verlier’n“ mit ihrer Lebensgefährtin Ina Müller auf der Bühne performen?

Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Was ich jetzt schon weiß, ist, dass es ein einzigartiges Konzert sein wird und so Einiges an dem Abend passieren wird. Es sind bestimmt befreundete Musiker mit von der Partie. Ich will meinen Fans etwas Besonderes bieten.

2007 spielte Oerding sein erstes Solo-Konzert in Hannover

Sie haben bereits zig-mal hier gespielt. Warum läuft es in Hannover so gut für Sie?

Ich habe das Gefühl, dass neben Hamburg in Hannover das Fan-Fundament ist. Hier habe ich meine ersten Konzerte als Support von Bands wie Simply Red und Größen wie Joe Cocker gespielt, hier habe ich meinen Fans eigesammelt. Die Stadt und ich haben eine lange gemeinsame Geschichte. 2007 habe ich mein erstes Konzert im Musikzentrum gespielt, maximal vor 50 Leuten. Das nächste Mal war es schon ausverkauft. Danach habe ich Capitol vor einigen Fans gespielt, dann vor halb ausverkauftem, bei nächstem Mal vor ausverkauftem Haus. Dann ging es in die Swiss Life Hall, nun stehe ich in der TUI-Arena.

Da ist das Stadion ja nicht mehr weit entfernt …

Wir wollen mal nicht größenwahnsinnig werden (lacht). Oder vielleicht doch? Wie gesagt, ich freue mich erstmal auf die Expo Plaza.

Musiker spielte mal mit gerissener Hose auf der Gilde Parkbühne

Gibt es eine Lieblingsgeschichte zu Hannover?

(Überlegt kurz) Die gibt es wirklich. Als ich mal auf der Gilde Parkbühne Vorband von Mick Hucknall war, bin kurz vorm Auftritt vom Schlagzeug-Podest gesprungen. Dabei ist mir die Hose gerissen. Eine halbe Stunde vorm Auftritt, ich hatte nur die. Also habe ich mit zusammengekniffenen Beinen gespielt und auch so von der Bühne gegangen, damit niemand das Loch in der Buchse sieht. Daran erinnere ich mich noch genau (lacht).

Wenn Sie vor tausenden Menschen spielen, fehlt Ihnen da eigentlich manchmal die Nähe zum Publikum? So wie es früher mal gewesen ist?

Meine Hauptaufgabe ist es, Intimität zu schaffen – ganz gleich, vor wie vielen Leute ich auftrete. Da haben mein Team und ich uns schon etwas einfallen lassen. Und es ist ja nicht so, dass ich keine kleinen Shows mehr spiele: Wenn eine neue Platte erscheint, gibt es ganz kleine Hörer-Konzerte mit nur wenigen Menschen. Selbst während der aktuellen Tour stehe ich in kleinen Hallen auf der Bühne, in Salzburg etwa passen weniger als 1.000 rein. Das ist dann wie früher, back to the roots. Ich mag das.

Der „Sold out“-Award kommt ins Büro

Sie mögen offensichtlich auch Ihren „Sold out“-Award für die ausverkaufte TUI-Arena. Wo hängen Sie sich den denn hin?

Zu Hause wäre zu egozentrisch (lacht). Das mache ich nur selten, zum Beispiel habe ich dort meine erste goldene Schallplatte und die erste Platin-Auszeichnung aufgehängt. Solche Auszeichnungen machen sich gut in Räumen, in dem mein Team arbeitet – zum Beispiel im Büro.

Johannes Oerding tritt am 12. Juni 2021 auf der Expo Plaza auf. Karten kosten 49,90 Euro und sind ab sofort im exklusiven Pre-Sale bei Eventim erhältlich sowie ab dem 11. März in den NP-Ticketshops (etwa Lange Laube 10) und online

Von Mirjana Cvjetkovic