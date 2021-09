Warum Hannovers Polizeipferde jetzt sogar ein Solarium haben

Hannover

Die 32 Pferde der Polizei-Reiterstaffel sind im vergangenen Jahr gezwungenermaßen zu Pendlern geworden. In dieser Zeit wurden die Stallungen am Welfenplatz aufwendig saniert und die Tiere ins Niedersächsische Landgestüt Celle umquartiert. Für die Pferde und die 46 Beschäftigten der Polizeidirektion Hannover bedeutete das, dass Transporter täglich die berittenen Doppelstreifen in die Landeshauptstadt und anschließend wieder zurück bringen mussten. Das hat nun ein Ende.

Nun wurde die fertige Unterkunft im Herzen der Stadt wieder an die Polizeidirektion übergeben. Zu diesem Anlass gab es ranghohen Besuch. Neben Volker Kluwe, Präsident der Polizeidirektion Hannover, besichtigten auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SDP) und Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) die neuen Stallungen in dem 150 Jahre alten, denkmalgeschützten Bau in der List.

Die Stallungen im Backsteingewölbe wurden erneuert – und die Pferde haben mehr Platz. Quelle: Samantha Franson

Größere Pferdeboxen und Solarium

Nach dem feierlichen Einritt der Staffel wurden die Räumlichkeiten von den Gästen begutachtet. In den Stallungen selbst fiel auf, dass die Tiere deutlich mehr Platz haben. Die Pferdeboxen messen jetzt 16 Quadratmeter – vor dem Umbau waren es zwölf. Pistorius meinte scherzhaft: „Viel mehr Platz hat ein Minister in seinem Büro auch nicht.“ Außerdem wurde die Belüftung verbessert. Der Charme des Baus ist durch das restaurierte Backsteingewölbe erhalten geblieben. „Ein Schmuckstück niedersächsischer Baukultur“, nannte es Finanzminister Hilbers bei der Besichtigung.

Ein paar Räume weiter wurde ein besonderer Stellplatz eingerichtet: Von der Decke hängt ein sogenanntes Pferdesolarium. Darunter können sich die Tiere nach Einsätzen im Regen oder in der Kälte aufwärmen und trocknen. Polizeipräsident Kluwe freute sich derweil, die Staffel wieder direkt in der Stadt zu haben. „Die Pferde brauchen die Großstadt und die Geräuschkulisse.“

Fußballspiele, Demos, Großveranstaltungen – das sind die Einsatzgebiete der Reiterstaffel. Quelle: Samantha Franson

Kosten sind gestiegen

Die Sanierungsarbeiten hatten sich um zwei Monate in die Länger gezogen. Auch die Kosten stiegen von zunächst geplanten 1,55 Millionen auf 1,9 Millionen Euro. Das habe zum einen an gestiegenen Löhnen und hohen Materialkosten wie auch am Gebäude selbst gelegen, sagte Hilbers. „Wenn man eine so alte Bausubstanz öffnet, erlebt man Überraschungen.“

Wärmen und trocknen nach Einsätzen bei Regen und Kälte: Das ist im neuen Pferdesolarium möglich. Quelle: Samantha Franson

Ross und Reiter können sich nun an die erneuerte Umgebung gewöhnen – wie auch an das wiederkehrende Einsatzgeschehen:. Am Wochenende war die Staffel wieder beim Fußballspiel zwischen dem TSV Havelse und der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund vor Ort.

Die Geschichte der Reiterstaffel Bereits seit dem 1. Mai 1815 gibt es in Hannover berittene Polizisten. Damals hießen sie noch nicht Reiterstaffel, sondern Landdragoner der Gendarmerie des Königreichs Hannover. Erstmals war ein Reiterzug ab dem 1. Juli 1920 in der historischen Kaserne Am Welfenplatz untergebracht. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Pferde und ihre Reiter zum Militär versetzt und versahen ihren Dienst nicht weiter in Hannover. Im Jahr 1946 fanden nach Anordnung des britischen Militärs wieder die Ausbildung und der Aufbau berittener Polizeieinheiten am heutigen Standort in der List statt.

Während viele Bundesländer ihre Reiterstaffeln abbauen, kommt das für Innenminister Pistorius nicht infrage. Ob bei Demos, Fußballeinsätzen oder anderen Großveranstaltungen: „Pferde haben eine deeskalierende Wirkung. Deswegen werden wir die Staffel behalten“, betonte er.

Von Manuel Behrens