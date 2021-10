Warteschlangen am Flughafen Hannover: Läuft so der Start in die Herbstferien?

Hannover

Laut und voll ist es im Terminal C des Airports Hannover-Langenhagen. Es ist Mitternacht, in den nächsten drei Stunden werden elf Maschinen abheben, sechs davon nach Antalya. 2000 Passagiere müssen durchs Nadelöhr der Sicherheitsschleusen, wo weiterhin Personalmangel herrscht. Die Schlange der Wartenden zieht sich zweireihig bis weit in den Gang zu Terminal B.

Taskforce hat erste Verbesserungen erreicht

„Ich bin zweimal am Berliner BER geflogen und fand die Organisation schlecht – aber das hier ist echt noch mal krasser“, schimpft Philipp Lewerenz aus Rostock. Viele Reisende sind genervt – aber sie wissen nicht, dass sie sogar noch Glück haben. Vor einer Woche staute sich die Warteschlange nachts bis auf die Parkdecks, weil innen im Flughafen einfach nicht mehr genug Platz war. Von fünf Stunden Wartezeit berichteten zuvor einige Passagiere. Flieger hoben ohne sie ab oder nur mit ihrem Gepäck – es herrschte blankes Chaos.

Vorgelagerte Kontrollen: Bereits in der Warteschlange werden die Passagiere auf die Regelungen zur Mitnahme bei Flüssigkeiten hingewiesen, damit es später nicht zu Verzögerungen kommt. Quelle: Elena Otto

Jetzt aber greifen offenbar erste Verbesserungsschritte, die eine Taskforce aus Bundespolizei, Flughafen und privaten Dienstleistern seit einer Woche entwickeln. In dieser Nacht wird Jörg Ristow von der Bundespolizei nach einigen Stunden resümieren: „Die Maßnahmen machen sich deutlich bemerkbar, alles geht schneller.“

Frühere Kontrollen, mehr Personal

Das hat sich geändert:

Vorgelagerte Kontrollen: Inmitten der Warteschlangen vor dem Sicherheitscheck hat der Dienstleister Securitas jetzt Personal an Kontrolltischen postiert, um die Passagiere frühzeitig darauf hinzuweisen, dass keine größeren Mengen Flüssigkeiten mitgenommen werden dürfen. Die Regeln gelten zwar seit 2014, trotzdem sind Unkenntnis und Erstaunen bei den meisten Fluggästen groß, wenn sie davon erfahren.

Ständig müssen Familien volle Wasserflaschen und Energy-Drinks entsorgen, zwei bereitgestellte 200-Liter-Mülltonnen werden jede Stunde wegen Überfüllung geleert. Desinfektionsmittel, Mascara, Lippenstift und Handcremes werden in Ein-Liter-Beutel verpackt, die ausnahmsweise der Flughafen spendiert. Das Ziel dieser vorgelagerten Kontrollen: Die zuweilen langatmigen Debatten und Erklärungen sollen nicht zeitraubend an den Sicherheitsschleusen erfolgen und dort die Staus verlängern. Denn jedes Mal, wenn das Röntgengerät ein Getränk im Handgepäck findet, muss das Getränk ausgepackt und das Gepäck erneut gescannt werden – das kostet Zeit. Das soll zuletzt bei jedem zweiten Kontrollgang vorgekommen sein.

Mehr Personal: Alle Probleme sind entstanden, weil der von der Bundespolizei beauftragte Dienstleister Securitas sich wegen der Corona-Pandemie massenweise von Personal getrennt hat, für das er wegen befristeter Verträge kein Kurzarbeitergeld mehr bekam. Das rächt sich jetzt, weil neues Sicherheitspersonal erst monatelang zertifiziert werden muss.

Immerhin hat Securitas aber nun andere Beschäftigte aus Berlin und Hamburg für die vorgelagerten Kontrollen nach Hannover beordert. Mit Beginn der Herbstferien in Niedersachsen sollen auch Mitarbeiter aus München hinzukommen. Wie viel Personal vor Ort ist, wie viel fehlt – dazu gibt es keine Angaben. Insider berichteten zuletzt von „50 Prozent Unterdeckung“ beim Securitas-Personal.

Unkenntnis und Erstaunen: Viele Fluggäste wissen nicht, dass sie keine Getränke und nur sehr geringe Mengen anderer Flüssigkeiten mit an Bord nehmen dürfen. Die aufgestellten 200-Liter-Tonnen müssen jede Stunde geleert werden. Quelle: Elena Otto

Frühe Einzelansprache: Bereits an den Check-in-Schaltern, also der ersten Station der Passagiere im Flughafen, gibt es jetzt Einzelansprachen in den Warteschlangen. Damit soll erreicht werden, dass die Fluggäste nicht immer erst direkt vor dem Schalter beginnen, ihre Unterlagen minutenlang aus Jacken und Taschen herauszunesteln.

Zum Erstaunen des Personals herrscht vielfach Unkenntnis, dass man bei Reisen ins Ausland Corona-Impfnachweise und teilweise Einreisepapiere parat halten muss. „Die Leute informieren sich nicht genug vor der Reise“, sagt Bundespolizistin Sandra Kessing.

Notfallspur zum Gate: Etwa eine halbe Stunde vor dem Abflug einer Maschine läuft Terminalmanager Jürgen Pohl an den Warteschlangen entlang, ruft die Maschinen aus und befördert Wartende durch eine Art Fast-Lane direkt zu den Sicherheitsschleusen. „Das geht nur in direkter Ansprache und leider überhaupt nicht mit Durchsagen“, verrät er: „Denn wenn wir irgendeine Maschine nach Antalya über Lautsprecher ausrufen, dann stürmen sofort alle Passagiere auch für die anderen Maschinen mit diesem Ziel nach vorne, weil keiner genau hinhört.“

„Informieren Sie sich vorher, was Sie im Handgepäck mitnehmen dürfen und welche Unterlagen Sie benötigen“: Die Bundespolizei ist am Flughafen präsent, um die Abfertigung zu überwachen. Quelle: Elena Otto

Fast alle Flieger mit Verspätung

Stichprobenartige Passagierbefragungen ergeben, dass die Wartezeit sehr unterschiedlich ist in dieser Nacht. Fatma Keklik aus Hamburg hat mit ihrer Familie nur 40 Minuten gebraucht von der Ankunft bis zur Sicherheitsschleuse. Sie hat Glück gehabt. Timo Stölting aus Kiel dagegen steht mit Frau und Töchtern schon seit fast zwei Stunden an, davon anderthalb Stunden allein vor den Sicherheitsschleusen. „In 20 Minuten soll der Flieger abheben“, sagt er und blickt skeptisch auf die lange Schlange, die noch vor ihm liegt.

Kaum ein Flugzeug wird pünktlich starten in dieser Nacht, die meisten haben rund eine halbe Stunde Verspätung. Jede verspätete Maschine aber löst eine Kettenreaktion aus: Das Check-in-Personal muss auch die Passagierscheine an der Gangway zum Flughafen überprüfen. Hebt der Flieger zu spät ab, fehlt das Personal am Check-in-Schalter für die nächste Maschine, wo sich erneut Schlangen bilden. Es ist ein Teufelskreis aus Personalmangel und Überlastung.

Herbstferien ab Mitte Oktober

In 14 Tagen beginnen die Herbstferien in Niedersachsen, der Andrang am Flughafen wird dann noch einmal größer sein. Die Dienstleister wollen dann dafür sorgen, dass möglichst alle Sicherheitsschleusen in den Terminals parallel besetzt sind. Aber die Bundespolizei appelliert auch an die Fluggäste. „Informieren Sie sich vorher, was Sie im Handgepäck mitnehmen dürfen und welche Unterlagen Sie benötigen“, sagt Sprecher Ristow.

Der Flughafen rechnet damit, dass es im Oktober weiterhin zu Engpässen bei der Abfertigung kommt. Er bittet daher dringend, drei Stunden vorher zum Check-in zu kommen, wenn die Airline nichts anderes angibt. Ab November soll sich die Situation normalisieren. Dann ist die Reisewelle vorbei.

Von Conrad von Meding