Warntag am Donnerstag – so läuft es in Hannover

Keine Sorge, falls am Donnerstag um 11 Uhr Sirenen anfangen sollten zu heulen, im Fernsehen Einblendungen laufen und Radiosender Durchsagen bringen sollten, das Smartphone vibriert, dann ist das kein Grund zur Panik. Es ist ein Testlauf. Das Bonner Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat in Zusammenarbeit mit den Innenministerien der Länder zum bundesweiten Warntag aufgerufen, dem ersten seit der Wiedervereinigung. Um 11 Uhr soll er beginnen, 20 Minuten später vorüber sein.

Auch in der Region Hannover sollen Sirenen zu hören sein. „Grundsätzlich“, weiß Regionssprecher Klaus Abelmann, „verfügen alle Kommunen und Gemeinden in der Region über eine technisch intakte Sirenenanlage. Allerdings“, schränkt er ein, „sind die Anlagen dafür ausgelegt, Feueralarm zu geben, falls die digitale Alarmierung nicht funktioniert.“ Den Alarm kennen viele: Eine Minute lang läuft ein Dauerton, der zweimal unterbrochen wird. Häufig wird er einmal im Monat sonnabends um 12 Uhr getestet. Er dient zur Alarmierung von Feuerwehrleuten und ist in kleineren Orten manchmal die einzige Möglichkeit, zum Einsatz zu rufen. Bei sogenannten Großlagen wie ABC-Alarmen, Großbränden, Hochwasser oder großen Unfällen unterstreicht die Sirene außerdem die Dringlichkeit des Einsatzes.

Nach Kenntnis der Region sollen am Warntag auf jeden Fall in Burgwedel wie auch in Wennigsen Sirenen zu hören sein. Für die übrigen Kommunen „konnte vielfach nicht abschließend geklärt werden“, ob „die jeweiligen Empfänger an den Sirenen“ die Heultöne auslösen könnten. Dafür sei der bundesweite Warntag ein Test.

So läuft der Warntag in Hannover

In der Landeshauptstadt selbst wird keine Sirene zu hören sein, sie seien in den 1990ern abgebaut worden, weiß Feuerwehrsprecher Michael Hintz. Stattdessen befindet sich in der neuen Regionsleitstelle der Feuerwehr am Weidendamm eine Schnittstelle zum sogenannten MoWaS, dem Modularen Warnsystem des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Damit kann die Leitstelle im Katastrophenfall verschiedene Warnmittel ansteuern, zum Beispiel die Warn-Apps Katwarn oder NINA auslösen oder auch Informationen an Medien senden.

Am Donnerstag wird die App Katwarn ausgelöst werden, so dass Infos zum bundesweiten Warntag auf den Twitter-Accounts der Feuerwehr und der Region zu sehen sein werden sowie auf den Internetportalen der Landeshauptstadt und Region sowie der Feuerwehr. Außerdem wird dadurch auch die Warn-App NINA ausgelöst.

Was das alles soll? Es soll schulen. Denn nach Angaben des Innenministeriums steigen die Zahlen zum Beispiel der Naturkatastrophen wie Hitzewellen oder Hochwasser. Und sollte vor einem dieser oder vor einem anderen Katastrophenfall gewarnt werden, solle das effektiv sein. „Wir möchten die Menschen für Warnungen in Notlagen sensibilisieren, ihre Selbsthilfefähigkeit stärken“, sagt Feuerwehrsprecher Hintz. Darum soll der Warntag in Zukunft jährlich am zweiten Donnerstag im September durchgeführt werden. „Ob Terroranschlag oder Naturkatastrophe“, so Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD), „zu wissen, wie man sich im Ernstfall verhalten muss, kann unter Umständen überlebenswichtig sein.“

Von Verena Koll