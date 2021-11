Warnstufe 2: Ab Mittwoch käme 2G-plus in Hannover

Hannover

Die Corona-Warnwerte steigen und steigen, aller Wahrscheinlichkeit nach werden auch die geimpften Bürger ab Mittwoch in Mitleidenschaft gezogen. Da der Leitindikator „Hospitalisierung“ bereits am Freitag den dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert der zweiten Warnstufe lag, wird ab Mitte der Woche die 2-G-plus-Regel greifen.

Das heißt: „Geimpft, Genesen plus zusätzlich negativen Testnachweis“ wird den Alltag der Menschen bestimmen – zum Friseur, ins Restaurant und Theater oder in Berherbungsbetriebe wie Hotels und Pensionen geht es dann nur noch unter diesen Bedingungen. Ausgenommen bleiben Einzelhandel und auch Gottesdienste.

Fast ganz Niedersachsen ist betroffen

So ist das Prozedere: Wenn also auch am Sonnabend und Montag dieser Wert überschritten wird, wird am Montag die Warnstufe festgestellt. Die Allgemeinverfügung der Region tritt dann am Mittwoch, 1. Dezember, in Kraft. Laut Landesregierung wird dies übrigens in fast allen Kommunen des Landes der Fall sein. Bisher stehen lediglich die Landkreise Heidekreis, Holzminden und Nienburg sowie die Stadt Osnabrück besser da. Allerdings stehe es auch diesen Kommunen frei, 2-G-Plus anzuordnen, um einen „2-G-Tourismus zu verhindern“.

Selbsttest reicht aber nicht

„Plus“ steht nicht für einen Selbsttest daheim, der reicht nicht, sondern muss zertifiziert sein. In Niedersachsen gibt es laut Gesundheitsministerium derzeit rund 2000 Teststellen, etwa in Apotheken oder Testcenter. Laut Corona-Verordnung können sich Menschen „mindestens einmal wöchentlich“ kostenfrei testen lassen. Das heißt, notfalls auch jeden Tag. Dies sei von Verordnungen gedeckt, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag. 

Bereits ab Montag gilt eine 3-G-Regelung für die Kundinnen und Kunden aller Bürgerämter sowie im HannoverServiceCenter (HSC) am Schützenplatz. Zutritt bekommen also nur noch geimpfte, genesene oder getestete Bürger mit zertifiziertem Nachweis.

Es gibt auch gute Nachrichten: Die Johanniter-Unfall-Hilfe legt im Auftrag der Region Hannover ein besonderes Angebot auf: Am ersten Adventssonntag, 28. November von 9 bis 17 Uhr, öffnen die Johanniter Dienststellen in Hannover, Wunstorf, Ronnenberg, Uetze und Langenhagen für Impfwillige. Den rettenden Piks gibt’s hier:

Kabelkamp 3, 30179 Hannover

Düendorfer Weg 9, 31515 Wunstorf

Hagacker 5b, 30952 Ronnenberg

Jugendzentrum Langenhagen, Langenforther Platz 1, 30851 Langenhagen.

Rathaus Uetze, Marktstraße 9, 31311 Uetze

Von Petra Rückerl