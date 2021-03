Warnstreik legt bei VW in Stöcken die Produktion lahm

Hannover

Kein vernünftiges Angebot zum Haustarifvertrag – der Belegschaft des hannoverschen Volkswagenwerks reicht es. Am Mittwochmorgen haben die Beschäftigten mit einem knapp zwei Stunden langen Warnstreik die Produktion zum Stillstand gebracht. Aufgerufen hatte die IG Metall. Zusätzlich wurden auch Standorte der VW Group Services, wie etwa die Fertigung des California in Limmer bestreikt.

In Stöcken beteiligten sich über 2200 Beschäftigte am Ausstand. In einer Bummeldemo marschierten sie über einen Teil der Mecklenheidestraße, vom einen Tor zum anderen und auf dem Werksgelände zurück. Von einer zentral aufgebauten Bühne und verstärkt über Lautsprecher entlang der Demoroute hielten mehrere Redner Ansprachen: Thorsten Gröger, Verhandlungsführer der IG Metall für den VW Haustarifvertrag, Stavros Christidis, stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats Volkswagen Hannover, Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Hannover, und Koray Korkmaz, Vorsitzender der Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung Volkswagen.

Zur Galerie 2200 Beschäftigte haben bei VW gestern Morgen die Arbeit niedergelegt. Die IG Metall hatte zum Warnstreik aufgerufen, weil die Verhandlungen über einen Haustarifvertrag ins Stocken geraten sind.

„Weder fair noch gerecht“

Gröger kommentierte den aktuellen Verhandlungsstand: „Auch, wenn Volkswagen in der vierten Gesprächsrunde erstmalig nicht mit leeren Händen am Verhandlungstisch erschien, ist das, was die Arbeitgeberseite am Verhandlungstisch präsentiert hat, absolut inakzeptabel.“ Die Arbeitgeber hatten bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro sowie eine tabellenwirksame Entgelterhöhung von 1,2 Prozent ab 1. Juni 2022 angeboten. Gröger: „Das ist weder fair noch gerecht: Die Belegschaft von Volkswagen verdient mehr, nämlich echten Respekt und echte Anerkennung.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dirk Schulze ergänzte in seiner Rede: „Seit 2018 hat es keine tabellenwirksame Erhöhung mehr gegeben. Deshalb ist unsere Forderung nach vier Prozent mehr völlig gerechtfertigt. Die Menschen brauchen mehr Geld in der Tasche, um die Wirtschaft anzukurbeln.“

Umwandlung von Geld in Freizeit

Stavros Christidis erklärte einen weiteren Teil der Forderungen: „Wir wollen eine Ausweitung der Umwandlungsmöglichkeit von Geld in Freizeit bei der tariflichen Zusatzvergütung. Der Anspruch soll verbindlich für diejenigen sein, die ihn erkämpft haben, die Mitglieder der IG Metall.“ Die Lobby des VW-Nachwuchses fordert, Volkswagen solle sich endlich zur Ausbildung an seinen Standorten bekennen und weiter die Zahl von 1400 Ausbildungsplätzen festschreiben.

Noch gibt es keinen Termin für eine weitere Verhandlungsrunde. Beschäftigte und Gewerkschaft sehen das gelassen: „Wir sind kampfbereit!“

Von Vera König