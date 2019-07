Hannover

Warnstreik bei der Hanomag Lohnhärterei: Nachdem auch die dritte Tarifverhandlungsrunde ohne Ergebnis blieb, hat die IG Metall am Donnerstag Mittag die Beschäftigten zur einstündigen Arbeitsniederlegung vorm Werksgelände aufgerufen.

In der Verhandlung hatte die IG Metall ihre Forderung gegenüber den Vertretern der Geschäftsleitung und den Eigentümern präzisiert: Abschluss von Tarifverträgen in Anlehnung an das Tarifniveau der Metall- und Elektroindustrie Niedersachsen. Verhandlungsführer Andreas Nolte erläuterte den Arbeitgebern die für viele Beschäftigte bei Hanomag Lohnhärterei prekäre Einkommens- und Lebenssituation, die einen Tarifvertrag zwingend notwendig mache. Er erklärt: „Bei der Hanomag Lohnhärterei wird bisher weit unter Tarifniveau gezahlt, nach unserer Schätzung mindestens 30 Prozent! Deshalb bewegen wir uns hier im Niedriglohnbereich.“

Arbeitgeber bieten 80 Euro plus

Die Gewerkschaft lehnt die von der Arbeitgeberseite angebotene Erhöhung von durchschnittlich 80 Euro monatlich und eine Beibehaltung der Wochenarbeitszeit von 37,5 bis 40 Stunden ab. Nolte: „Die Beschäftigten brauchen jetzt einen Tarifvertrag, der den Namen auch verdient und ihre Lebenssituation nachhaltig verbessert.“

Ein weiterer, verbindlicher Verhandlungstermin ist noch nicht vereinbart. Nolte droht: „Unsere Mitglieder sind zum Streik bereit.“

Von Vera König