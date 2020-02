Warnstreik an der MHH

Ein maskiertes Räuber-Duo hat auf dem Parkplatz „Kaiserrampe“ an der B 217 in Springe (Region Hannover) eine Prostituierte (32) in ihrem „Lovemobil“ überfallen. Die Täter erbeuteten die Einnahmen der Frau. Anschließend flüchteten sie in einem weißen Kleinwagen in Richtung Hameln.