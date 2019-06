HANNOVER

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Dienstag in Hannover, Bremen und Braunschweig die Beschäftigten im Bankgewerbe zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Es sei damit zu rechnen, dass deswegen einzelne Bankfilialen am Dienstag geschlossen bleiben, hieß es bei Verdi. Die Gewerkschaft rechnet mit mindestens 1000 Teilnehmern. Aufgerufen werden die Beschäftigten von Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Hypothekenbank, ING, LBS-Nord, N-Bank, Nord/LB, Sparkasse Bremen und Unicredit. In Hannover treffen sich die Streikenden ab 9 Uhr auf dem Kröpcke.

Bisher hätten die Arbeitgeber auch in der vierten Verhandlungsrunde kein „ernstzunehmendes Angebot“ vorgelegt, kritisierte Verdi. Da der bisherige Gehaltstarifvertrag bereits Ende Januar 2019 ausgelaufen war, sei man nun bereits fast ein halbes Jahr ohne gültigen Tarifvertrag, klagte Jörg Reinbrecht, der zuständige Verdi-Landesfachbereichsleiter. „Die Beschäftigten lassen sich nicht noch länger hinhalten.“

Verdi fordert für die bundesweit rund 200.000 Beschäftigten ein Gehaltsplus von sechs Prozent und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro. Zudem soll es sechs bezahlte Entlastungstage pro Jahr und verbindlichen Anspruch auf Weiterbildungsmaßnahmen geben. Die Arbeitgeberseite hat bei der letzten Verhandlungsrunde eine jährliche Erhöhung von 1,16 Prozent bei einer Laufzeit von drei Jahren angeboten.

„Bankangestellte sind seit Jahren das Schlusslicht bei der Entwicklung der Tarifgehälter“, sagte Reinbrecht. „Die Angestellten sind nicht bereit, weitere Reallohnverluste hinzunehmen.“ Nächster Verhandlungstermin ist der 3. Juli.

Von INKEN HÄGERMANN